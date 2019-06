Pravidlá cestnej premávky sa majú meniť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona o cestnej premávke. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR schválila v stredu vláda.Podľa novely by ostalo povolené telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Okrem toho sa toto pravidlo má vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobnia pokuty.Za dôležité zmeny rezort považuje tiež úpravu parkovania na chodníku tak, abyalebo striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov.Rezort chce tiež rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov.uviedol rezort.Jednou z vecí, ktoré chce ministerstvo riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Plánuje preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou.V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.Zmeniť sa má aj postavenie účastníkov cestnej premávky.avizuje rezort.Ministerstvo chce novelou upraviť a zjednodušiť aj evidenciu a prehlasovanie vozidiel.doplnil rezort. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu, podľa nového zákona to tak nebude.