Pravidlá pre otváranie gastro prevádzok treba určite teraz, podnikatelia sa musia pripraviť na reštart

8.4.2021 - Pravidlá pre otváranie gastro prevádzok na Slovensku po aktuálnej vlne pandémie koronavírusu treba stanoviť už teraz. Uviedol to vo štvrtok počas online diskusie iniciatívy #stálemámechuť europoslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH).Podnikatelia potrebujú podľa europoslanca jednoznačne poznať pravidlá vopred pred skončením druhej vlny pandémie, aby mali dostatok času pripraviť sa na reštart svojich podnikov a neopakovala sa situácia z prvej vlny. Vtedy im boli pravidlá a opatrenia predstavené až po skončení vlny a pravidelne menené po opätovnom otvorení za pochodu.Podľa najnovšieho prieskumu Európskej únie hrozí malým podnikateľom v gastro sektore bankrot až v 80-tich percentách prípadov. Aby sa tomu zabránilo, odporúča Ivan Štefanec zlepšiť prístup k financiám v prospech prevádzkovateľov reštaurácií, odložiť im daňové a odvodové povinnosti a znížiť byrokraciu.„Prevádzkovateľom doteraz pomohol nájstroj EÚ - SURE, krátkodobé úvery aj iné projekty. Včera vláda sľúbila 120 mil. eur pre subjekty v cestovnom ruchu," ozrejmil Štefanec. Europoslanec však do budúcnosti vláde odporúča, čím skôr stanoviť stratégiu pre rozvoj celého cestovného ruchu v SR po pandémii.Iniciatíva #stálemámechuť združujúca 14 organizácií a iniciatív pôsobiacich v gastro sektore a cestovnom ruchu veľmi víta navýšenie schémy Ministerstva dopravy a výstavby SR o 120 mil. eur. Doteraz prezentované informácie ministrom dopravy však podľa iniciatívy hovorili o 157 mil. eur.„Úloha vlády a štátu týmto vyhlásením len začína, extrémne dôležité teraz bude doslova expresné vybavovanie podaných žiadostí. Situácia v gastro sektore je mimoriadne kritická a každý deň dostávame informácie o ďalších prevádzkach, ktoré museli pre nedostatok financií skončiť," uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.Zároveň vzhľadom na to, že v pláne obnovy neboli vyčlenené žiadne prostriedky pre gastro sektor a cestovný ruch, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou, považuje iniciatíva za nevyhnutné, aby štát hľadal aj ďalšie možnosti podpory sektorov cestovného ruchu a gastra, napríklad znížením DPH na gastro služby. Takéto riešenia už podľa iniciatívy navrhujú aj viacerí experti z oblasti makroekonomiky, či samotných rezortov a zrealizovalo ich už viacero krajín EÚ.