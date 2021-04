Matovičova cesta do Ruska vyvoláva viac otázok ako odpovedí, myslí si prezidentka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - S cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Ruska je spojených viac otázok ako odpovedí. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová Pokiaľ by výsledkom cesty bolo to, že ruská strana dodá chýbajúcich 80 percent informácií k vakcíne Sputnik V, tak ju bude možné podľa hlavy štátu hodnotiť zmysluplne. Čaputová však zdôraznila, že dôležité bude, ako výsledok cesty vysvetlí samotný minister financií.Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok 8. apríla v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa má týkať vakcíny Sputnik V Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) vo štvrtok ozrejmil, že expremiér ho o ceste do Ruska informoval a na vycestovanie nepotreboval súhlas vlády. Informáciou o Matovičovej ceste do Ruska disponoval aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).