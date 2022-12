Pravidlo 1 in – 2 out zatiaľ pre podnikateľov na Slovensku ušetrilo viac ako 29 miliónov eur

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pravidlo 1 in - 2 out zatiaľ pre podnikateľov na Slovensku ušetrilo viac ako 29 mil. eur. Zvýšené náklady v rámci mechanizmu prekračujú úroveň 9,7 mil. eur. Taký je k začiatku decembra tohto roku stav virtuálneho účtu regulácií s vplyvom na podnikateľské prostredie. Zverejňuje ho Ministerstvo hospodárstva SR , ktoré ho aj na mesačnej báze aktualizuje.Účet zahŕňa všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Obsahuje len tie právne predpisy, na ktoré sa uvedené pravidlo vzťahuje, majú ukončený legislatívny proces a boli vyhlásené v Zbierke zákonov . Každé nariadenie, vyhláška alebo zákon musia myslieť na to, že ak zaťažia podnikateľské prostredie jedným eurom, musia inde urobiť úľavy vo výške dvoch eur. Zároveň platí, že ak by úrad nezvládol vykompenzovať novú zaťaž v tomto roku, musí bilanciu vylepšiť v budúcom.Aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválila vláda začiatkom mája minulého roka. V prvej fáze bola primárne zameraná na zavedenie princípov 1 in - 1 out a 1 in - 2 out.