Na Slovensku mierne stúpa počet slobodných, druhou najpočetnejšou skupinou sú vydaté a ženatí

12.12.2022 - Na Slovensku je viac ako 44 percent slobodných ľudí, teda slobodných je viac ako 2,4 milióna obyvateľov. Druhou najpočetnejšou skupinou sú vydaté a ženatí, ktorých je 2 182 365, čo predstavuje 40,05 percenta populácie.Vyplýva to z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zverejnil na stránke scitanie.sk . Podľa ŠÚ SR podiel slobodných ľudí mierne stúpa, rovnako aj podiel rozvedených. Pri sčítaní v roku 2011 podiel slobodných prvýkrát prevýšil podiel ženatých a vydatých, podľa sčítania 2021 ďalej rastie.V porovnaní s výsledkami predošlého sčítania podiel slobodných v populácii vzrástol zo 42,3 percenta na 44,4 percenta. Ubudlo ženatých a vydatých osôb, no podiel rozvedených stúpol o 0,6 percentuálneho bodu.V sčítaní v roku 2021 tento rodinný stav uviedlo viac ako 444-tisíc osôb, teda ich podiel v populácii je čosi vyše ôsmich percent. Podiel vdov a vdovcov mierne poklesol, a to na 7,04 percenta. U temer 20-tisíc osôb ich rodinný stav nebol zistený.