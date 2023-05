Právne kroky voči Ficovi sú v príprave. Čaputová chce, aby bolo podanie kvalitné

28.5.2023 (SITA.sk) - Právne kroky voči predsedovi strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi sú v príprave. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12 to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová Chce, aby podanie bolo kvalitné a uviedla, že sa pripravuje. Prezidentka sa vyjadrila, že už ani nevie, či má ešte zmysel vyjadrovať sa ku klamlivým tvrdeniam o jej osobe.Podotkla ale, že ich autori nepredložili žiadny dôkaz, keďže žiadny ani neexistuje. Podľa nej to vedie k oslabovaniu úradu prezidenta a je toho názoru, že takéto tvrdenia menia politiku len na boj.Prvý dialóg o zostavovaní vlády povedie po predčasných parlamentných voľbách s človekom, ktorý bude stáť na čele víťaznej strany, uviedla v odpovedi na otázku, či by poverila zostavovaním vlády Fica, ak by Smer-SD vyhral voľby.