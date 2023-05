Napriek dlhodobému klesaniu fajčiarov na Slovensku ich počet stúpol, informuje Úrad verejného zdravotníctva

Nevyhnuté upozorňovať verejnosť

Zvýšenie informovanosti

28.5.2023 (SITA.sk) - Počet fajčiarov na Slovensku v minulom roku napriek dlhodobému klesajúcemu trendu stúpol. Podľa pravidelného reprezentatívneho prieskumu vlani na Slovensku fajčilo 21,2 percenta ľudí. V tlačovej správe to uviedol komunikačný odbor Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR V rámci ochrany verejného zdravia je preto podľa úradu nevyhnutné upozorňovať verejnosť na škodlivosť užívania tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj informovať o možnostiach odvykania od fajčenia.Na tento účel slúži na Slovensku sieť poradní na odvykanie od fajčenia v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.V súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 pripravujú regionálne úrady verejného zdravotníctva pre verejnosť v týždni od 29. mája do 2. júna deň otvorených dverí v poradniach na odvykanie od fajčenia.„Naším cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, ako znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov," uviedol ÚVZ.Ďalším cieľom je zvýšiť vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnúť informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku.Tieto dni si pripomíname svetový deň bez tabaku, ktorý vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) vždy 31. mája.Tento deň sa pripomína od roku 1987, kedy sa členské štáty WHO rozhodli upozorňovať verejnosť na tabakovú epidémiu, ktorej následkom je rozvoj závažných ochorení a úmrtí, ktorým je možné predchádzať.