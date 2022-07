Právnička Dominika Árvaiová sa chce stať primátorkou Zvolena, spolu s ňou kandiduje 25 ľudí na poslancov

Spolupráca je nutná

Kandiduje aj Maňka

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidatúru na post primátorky Zvolena v stredu na tlačovej konferencii oznámila právnička Dominika Árvaiová. Postupne chce predstaviť aj 25 kandidátov na poslancov pod spoločnou značkou.Vďaka nej chce v prípade úspechu v jesenných komunálnych voľbách naštartovať spoluprácu s mestským zastupiteľstvom a posunúť tak mesto vpred.„Rozhodla som sa kandidovať za primátorku Zvolena, pretože naše mesto si zaslúži viac, než len kandidátov ponúkajúcich stagnáciu súčasnosti či dokonca návrat do minulosti. Je načase pohnúť sa vpred, do budúcnosti. Na to je však nutné, aby vo vedení mesta konečne zavládla spolupráca. Ak si na stoličku primátorky zasadne opäť niekto, kto nedokáže spolupracovať s vlastným zastupiteľstvom, budeme naďalej prešľapovať na mieste,” uviedla kandidátka.Nutnosť fungujúcej spolupráce medzi primátorkou a zastupiteľstvom podporila Árvaiová predstavením širokého tímu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva pod spoločnou značkou.Medzi nimi sú viaceré verejne známe osobnosti Zvolena, vrátane riaditeľky Zvolenskej nemocnice Ľudmily Veselej či bývalého riaditeľa Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica Róberta Kurčíka.Kandidatúru na primátora mesta pod Pustým hradom už ohlásil Vladimír Maňka , ktorý v minulosti na tomto poste pôsobil a bol tiež poslancom Národnej rady SR , poslancom Európskeho parlamentu za stranu Smer-SD a tiež predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja O post primátora vo Zvolene sa má tretí krát uchádzať aj bývalý kriminalista a mestský poslanec Matej Snopko. Svoju kandidatúru na miesto primátora ohlásil koncom júna aj súčasný viceprimátor Zvolena Jaroslav Stehlík.