Medvedev sa Američanom vyhráža „božím hnevom“. Skazení vojnoví psi nechutne štekajú, povedal

Jadrové bomby aj Vietnam

Skazení vojnoví psi tak nechutne štekajú

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v stredu varoval Spojené štáty, že by mohli čeliť „božiemu hnevu", ak budú pokračovať v snahách o zriadenie medzinárodného tribunálu na vyšetrovanie ruských zločinov na Ukrajine, zatiaľ čo šéf dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin vyzval Washington, aby si spomenul, že Aljaška kedysi patrila Rusku.Medvedev, ktorý bol v rokoch 2008 - 2012 ruským prezidentom, kritizoval Spojené štáty za snahy o „šírenie chaosu a deštrukcie po celom svete v záujme 'skutočnej demokracie'“. Celé dejiny Spojených štátov sú podľa neho „sériou krvavých vojen, od podrobenia si pôvodných indiánskych obyvateľov“.Vyjadril sa tak v dlhom slovnom útoku prostredníctvom svojho účtu na komunikačnej platforme Telegram. Pripomenul pritom zhodenie jadrových bômb na Japonsko počas druhej svetovej vojny aj vojnu vo Vietname, a položil otázku, či za tieto zločiny niekto niesol zodpovednosť a „aký tribunál odsúdil more krvi, ktoré tam rozliali Spojené štáty?“.Výzvy podporované Spojenými štátmi na vytvorenie medzinárodného tribunálu na stíhanie pravdepodobných vojnových zločinov Ruska na Ukrajine Medvedev odmietol ako pokus USA „súdiť iných a zároveň si zachovať imunitu voči akémukoľvek súdu“.„S Ruskom to nebude fungovať, to dobre vedia. Preto tí skazení vojnoví psi tak nechutne štekajú,“ skonštatoval a dodal, že „Spojené štáty a ich neschopné figúrky by si mali spomenúť na slová z Biblie: Nesúď a nebudeš súdený ... tak, aby jedného dňa do ich domova neprišiel veľký deň Jeho hnevu“.Poznamenal tiež, že „myšlienka trestať krajinu s najväčším jadrovým potenciálom je absurdná a potenciálne predstavuje hrozbu pre existenciu ľudstva“. Jeho varovanie nasleduje po sérii tvrdých vyjadrení od prezidenta Vladimira Putina a ďalších ruských predstaviteľov poukazujúcich na ruský jadrový arzenál s cieľom odradiť Západ od zasahovania do konania Rusov na Ukrajine.