Právnická fakulta UK má spolupracovať so Slovenským pozemkovým fondom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Právnická fakulta (PF) Univerzity Komenského (UK) bude spolupracovať so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Memorandum o spolupráci v utorok podpísali dekan fakulty Eduard Burda a generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.Spoluprácu akademickej obce s praxou považuje Burda za veľmi dôležitú.vysvetlil.Podpísaním memoranda dostali študenti možnosť dostať sa na stáž na SPF, v budúcnosti sa predpokladá tiež zapojenie odborníkov z úradu do vyučovacieho procesu. Ako upozornil dekan, fakulta bude s fondom spolupracovať aj na spoločnom projekte, v ktorom budú riešiť právne aspekty sceľovania pozemkov.uviedla Šklíbová s tým, že o tento predmet majú záujem aj samotní študenti. Tých by radi využili aj pri riešení pozemkových úprav, ktoré budú realizovať v rámci celého Slovenska.Memorandum zahŕňa okrem iného dohodu o vzájomných konzultáciách odborníkov z oboch inštitúcií či možnosť výskumnej činnosti študentov na úrade pri spracovaní záverečných a rigoróznych prác. Pre zamestnancov SPF znamená tiež dostupnosť odborných publikácií a podujatí PF, ale aj spoluprácu na odborných projektoch. Dohodu uzatvorili na dobu neurčitú.