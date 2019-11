Zamestnávatelia chcú konkurencieschopnú SR, majú požiadavky na vládu

Na archívnej snímke prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 26. novembra (TASR) – Koalícia 13 zamestnávateľských združení a obchodných komôr v utorok varovala pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska a predstavila dve desiatky opatrení, ktorými by sa podľa nej mala zaoberať budúca vláda. Sto dní pred parlamentnými voľbami adresovala politickým stranám Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie a Desatoro pre krajinu talentu. V dokumentoch požaduje najmä stabilitu legislatívneho prostredia, nezávislosť regulačných inštitúcií, ale aj zmeny vzdelávacieho systému či vyššiu flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov.uviedli podnikatelia v spoločnom vyhlásení. Zamestnávatelia pozvali politické strany na spoločnú diskusiu o navrhovaných opatreniach, ktorá by sa mala uskutočniť 10. decembra.Veľkú časť svojich požiadaviek smerovali zamestnávatelia do legislatívy. Nepáči sa im okrem iného veľký počet zmien zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Chceli by tiež zavedenie povinného pripomienkovania a vyhodnotenie dosahu poslaneckých návrhov či zákaz druhého a tretieho čítania zákonov počas jednej schôdze parlamentu. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka upozornil na to, že najmä v poslednom čase legislatívnu iniciatívu prebrali poslanci.povedal Machunka.Podnikatelia by chceli obmedziť aj politické nominácie v štátnej správe, odbremeniť súdy podporou arbitráže a tiež zabezpečiť skrátenie dĺžky súdnych konaní. Dôležité je podľa nich zvýšenie nezávislosti regulačných inštitúcií. V oblasti verejných súťaží by zamestnávatelia chceli dosiahnuť povinné zverejňovanie výziev pri zákazkách s nízkou hodnotou.V desatore pre krajinu talentu zamestnávateľské zväzy a obchodné komory požadujú zosúladenie potrieb trhu práce s obsahom vzdelávania, zníženie počtu a skvalitnenie pedagogických fakúlt či zavedenie komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania. Podnikatelia by tiež chceli zmeniť Zákonník práce tak, aby bol pracovný trh flexibilnejší. K zásadným pripomienkam zamestnávateľov patrí aj predvídateľnosť minimálnej mzdy. Tú by chceli napojiť na rast produktivity práce a zrušiť jej previazanie na príplatky za víkendovú a nočnú prácu.