Právo Puigdemonta kandidovať do EP potvrdil ďalší súd

Bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. mája (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorý utiekol z vlasti po pokuse o osamostatnenie sa Katalánska v roku 2017 a na ktorého je v Španielsku vydaný zatykač, má právo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Vyplýva to z konečného verdiktu, ktorý v pondelok vydal príslušný správny súd v Madride, píše agentúra AFP.Rozhodnutie súdu v Madride je v rozpore s názorom Ústrednej volebnej komisie (ÚVK), ktorý takisto vyvrátilo stanovisko vydané v nedeľu španielskym Najvyšším súdom.Podľa hovorcu súdu sa o kreslo v europarlamente môžu okrem katalánskeho expremiéra uchádzať aj ďalší dvaja politici - Toni Comín a Clara Ponsatíová, ktorí tiež ušli pred súdnym vyšetrovaním do exilu a ÚVK ich rovnako z volieb do EP vylúčila.Puigdemont ušiel zo Španielska do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti i napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska.Hoci španielske orgány obvinili Puigdemonta zo vzbury, ten doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.V poradí dvanáste voľby do EP sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. - 26. mája 2019. V Španielsku je termínom ich konania 26. máj.