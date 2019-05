ZSSK vypraví mimoriadny vlak pre pútnikov z Turzovky

V dňoch 7. – 8. mája 2019 sa koná jarná púť na Živčákovú



ZSSK vypraví mimoriadny spoj do Čadce v stredu po skončení hlavnej bohoslužby









cesta tam

Os 3910

Žilina – Čadca a späť





cesta späť



Os 3923







cesta tam



Os 4006

Čadca – Makov a späť

cesta späť





odchod

príchod

pravidelný vlak (odchod)

mimoriadny vlak (príchod)





08:48

Žilina

16:13



09:32

Čadca (makovské nást.)

15:28





08:54

Brodno

16:06



09:34

Čadca zastávka

15:26





08:56

Rudina

16:04



09:39

Raková

15:20





09:01

Kysucké Nové Mesto

16:00



09:44

Staškov zastávka

15:16





09:05

Ochodnica

15:55



09:47

Staškov

15:12





09:08

Dunajov

15:53



09:51

Podvysoká

15:09





09:12

Krásno nad Kysucou

15:49



09:56 príchod

Turzovka

15:03 odchod





09:17

Oščadnica

15:43



10:05

Turzovka

15:00





09:23

Čadca mesto

15:37



10:10 príchod

Turzovka zastávka

14:55 odchod





09:26 príchod

Čadca

15:35 odchod















SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk)Hora Živčáková pri Turzovke ožije 7. – 8. mája 2019 tradičnou jarnou púťou. Táto lokalita na Kysuciach láka veriacich už vyše 60 rokov. V júni 1958 sa tu mala lesnému robotníkovi zjaviť Božia Matka. Na mieste v roku 2015 vyrástol Chrám Panny Márie Matky Cirkvi a dvakrát ročne sa tu konajú hlavné púte, ktoré sa tešia záujmu ľudí z rôznych slovenských regiónov, ale aj zo zahraničia.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj tento rok vyjde v ústrety pútnikom a po skončení slávnostnej bohoslužby, ktorá bude v stredu (8. 5.) napoludnie, vypraví mimoriadny vlak do Čadce. Spojenie Turzovka zastávka 14:55 – Turzovka 15:00 – Čadca 15:28 budú môcť účastníci púte využiť na odchod z podujatia. Cestujúci na smer Žilina môžu po príchode do Čadce prestúpiť na pravidelný osobný vlak Os 3923 s odchodom z Čadce o 15:35 a príchodom do Žiliny o 16:13.ZSSK odporúča mariánskym ctiteľom využiť na cestu do Turzovky pravidelné osobné vlaky. Zo Žiliny do Čadce sa dostanú vlakom Os 3910 (Žilina 08:48 – Čadca 09:26), v Čadci potom môžu prestúpiť na vlak Os 4012 (Čadca 09:32 – Turzovka 09:56 – Turzovka zastávka 10:10).V mimoriadnom vlaku, ktorý je k dispozícii pre všetkým cestujúcich, nielen pre účastníkov púte, platia tarifa a podmienky stanovené Prepravným poriadkom ZSSK . Lístky si možno kúpiť v pokladniciach ZSSK. Program púte nájdete na webe organizátorov V Čadci je potrebné prestúpiť na makovské nástupisko.Inzercia