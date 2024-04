Pravoslávneho kňaza, ktorý viedol spomienkový obrad za Alexeja Navaľného, suspendovali a preložili do iného kostola

Sutanu už nemôže nosiť

24.4.2024 (SITA.sk) - Ruská pravoslávna cirkev na tri roky suspendovala kňaza, ktorý viedol spomienkový obrad za zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného Dmitrij Safronov viedol 26. marca obrad pri Navaľného hrobe v Moskve, 40 dní od jeho úmrtia, čo je pre ruskú pravoslávnu cirkev dôležitý rituál.Moskovská diecéza v utorok zverejnila nariadenie, ktoré Safronova verejne suspendovalo z kňaza na čitateľa žalmov a zbavilo ho práva udeľovať požehnanie alebo nosiť sutanu.Tiež ho preložili do iného kostola v rámci mesta. Nariadenie podpísal patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill , ktorý je kľúčový spojenec ruského vodcu Vladimira Putina Navaľnyj, hlasný kritik Kremľa, zomrel náhle 16. februára v arktickej trestaneckej kolónii, kde si odpykával 19-ročný trest odňatia slobody za extrémizmus, čo je široko považované za politicky motivované odsúdenie.Presná príčina jeho úmrtia nie je známa, hoci jeho spojenci z toho vinia Kremeľ.Safronov bol jedným z duchovných, ktorí podpísali verejný list vyzvývajúci na to, aby Navaľného telo vrátili jeho rodine, keď to úrady sprvu odmietali.