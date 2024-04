Pri pobreží Tuniska našli devätnásť mŕtvych tiel migrantov

24.4.2024 (SITA.sk) - Telá devätnástich migrantov našli pri pobreží Tuniska, ktoré je jedným z hlavných východiskových bodov pre tých, ktorí sa snažia dostať cez Stredozemné more do Európy.Tuniská pobrežná stráž vo svojom vyhlásení uviedla, že telá našla v utorok v blízkosti prístavných miest Mahdia a Sfax,Do Európy sa od začiatku tohto roka cez more dostalo viac ako 49-tisíc migrantov, z ktorých viac ako 7-tisíc prišlo cez Tunisko.