Pravý dôvod smrti Chovanca sa jednoznačne stanoviť nedá, zodpovedať treba viaceré medicínske otázky

Rekonštrukcie sa zúčastnila aj sudkyňa

Mal sa správať násilne

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pravý dôvod smrti Slováka Jozefa Chovanca nie je možné jednoznačne stanoviť a bude ešte potrebné vysvetliť viaceré medicínske otázky. Vyplýva to z dvojdňovej rekonštrukcie celej udalosti, ktorá na letisku v meste Charleroi prebiehala v dňoch 27. a 28. septembra. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR).Prípad smrti pána Chovanca je podľa MS SR výnimočný z viacerých dôvodov. Jednak únikom videa z cely, ktoré poukazovali na neprípustné správanie bezpečnostných zložiek, ale tiež tým, že sa do celého prípadu pred belgickým súdom zapojila aj Slovenská republika.„Je to výnimočná situácia, je tu vážne podozrenie, že pochybením silových zložiek iného štátu zomrel náš občan a po dvoch rokoch ešte stále nie sú zrejmé výsledky vyšetrovania a nie je jasne oficiálne vysvetlené, prečo vlastne zomrel,“ povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) ešte v novembri 2020.Prvý deň rekonštrukcie v pondelok 27. septembra sa odohrával na letisku, kde prebehla rekonštrukcia check-inu Chovanca, incident v lietadle a jeho následný prevoz do cely neďaleko letiska. Prítomní boli nielen zamestnanci letiska a príslušníci policajného zboru, ktorí slúžili v deň incidentu, ale aj prokurátor, vyšetrujúca sudkyňa a zástupcovia Slovenskej republiky.V utorok 28. septembra prebehla rekonštrukcia okamihu, keď lekár rozhodol o zotrvaní Chovanca v cele, ďalej incident, pri ktorom si Chovanec poranil hlavu a nakoniec samotný zásah polície a zdravotníkov. Aj vďaka intervencie slovenských znalcov sa ukázalo, že pravý dôvod smrti nie je možné jednoznačne stanoviť a bude potrebné nájsť odpoveď na viaceré medicínske otázky.„Sudkyňa preto rozhodla, že slovenskí aj belgickí znalci by sa mali znova stretnúť, aby spolu prešetrili príčinu smrti p. Chovanca, berúc do úvahy výsledky rekonštrukcie,“ uzatvára rezort spravodlivosti.Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.