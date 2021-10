Wolt rozširuje svoje služby, odteraz je aj vo Zvolene a Trenčíne

Benefity pre kuriérov

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Doručovacia služba Wolt sa od septembra 2019, keď vstúpila na Slovensko, úspešne etablovala na trhu. Zvolen a Trenčín sú v poradí ôsme a deviate slovenské mesto, v ktorom sprístupnila svoje služby pre zákazníkov. Tí si budú môcť prostredníctvom aplikácie Wolt alebo webovej stránky www.wolt.sk objednávať jedlo z obľúbených reštaurácií.Wolt neustále dbá na zlepšovanie zákazníckeho servisu. Jeho kvalita spočíva v expresnom doručení objednávok, prehľadnej a spoľahlivej aplikácii, ako aj rýchlej podpore pre zákazníkov a partnerov, ktorá rieši problémy do 1 minúty. Doručenie objednávok sa aktuálne pohybuje v priemere do 30 minút. Wolt od septembra pridal do svojej aplikácie možnosť hotovostných platieb pre objednávky do 50 Eur, a tak je na každom zákazníkovi, či uprednostní platbu vopred platobnou kartou alebo hotovosťou po prevzatí objednávky."Teší nás, že prichádzame opäť bližšie k zákazníkom a naše služby budú môcť využívať aj vo Zvolene a v Trenčíne. Miestne prevádzky ponúkajú veľa možností, čo sa týka dobrého jedla a sme radi, že budú súčasťou aj našej platformy. Veríme, že si Zvolenčania a Trenčania obľúbia Wolt, donášky im budú šetriť čas a vďaka našej službe si budú môcť vychutnať obľúbené jedlo kedykoľvek budú chcieť," povedala dodal, že Wolt v najbližšom období expanduje do ďalších dvoch miest – do Martina a Liptovského Mikuláša.Zvolenčania nájdu v ponuke viac ako 20 miestnych reštaurácií. V Trenčíne začína Wolt s ponukou od viac ako 30 reštaurácií. Súčasťou oblasti rozvozu bude aj Trenčianska Turná. "Chceme vyskúšať donáškovú službu viac menej bez akýchkoľvek starostí a tiež zistiť, aký je reálny záujem o túto službu. Rozvoz sme praktizovali už počas pandémie, aj keď je pravda, že ako každá prevádzka, aj my stále preferujeme návštevu zákazníkov priamo v reštaurácií, aby sme im poskytli plnohodnotný kulinársky zážitok. Donáškovou službou chceme osloviť najmä tých, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu prísť osobne a majú chuť na naše jedlá. Budeme radi, ak nás táto služba odbremení od starostí s prepravou," vysvetlilaSpolu s príchodom Woltu štartuje v týchto dvoch mestách donášku aj obľúbená sieť reštaurácií"Obľúbenosť našej doručovacej služby McDelivery medzi zákazníkmi narastá a vidíme v nej veľký potenciál. Sme veľmi radi, že sa nám ju darí s partnerom Wolt systematicky rozširovať do mnohých slovenských miest, pričom práve v týchto dňoch pribudli na našej doručovacej mape ďalšie tri bratislavské prevádzky a tiež prevádzky vo Zvolene a v Trenčíne," uviedlaDonášku Wolt zabezpečuje vďaka spolupráci s partnerskými kuriérmi, ktorým ponúka zaujímavé benefity. Výhodou je najmä, vďaka ktorej si môžu organizovať pracovný čas podľa svojej preferencie. Partnerskí kuriéri Woltu totiž sami rozhodujú, kedy budú online a na akom dopravnom prostriedku budú doručovať objednávky. Zároveň Wolt s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť a poskytnúť im podporu pri neočakávaných udalostiach, bezplatne poskytuje úrazové poistenie a nepretržitú podporu všetkým partnerským kuriérom počas výkonu práce bez ohľadu na zmluvný vzťah. Ďalšou výhodou je, že partnerský kuriér Woltu zarába za každú odvezenú objednávku, keďže zákazníci majú možnosť cez aplikáciu dať pri objednávke kuriérovi prepitné a to mu ostáva v plnej výške.Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke wolt.com/sk/couriers Informačný servis