Praxou v U. S. Steel Košice získali zamestnanie desiatky študentov

U. S. Steel v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. apríla (TASR) - Rady zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice sa v najbližších týždňoch rozšíria o desiatky mladých ľudí. V piatok (5. 4.) podpísalo s oceliarňami riadne pracovné zmluvy 11 vysokoškolákov a zmluvy o budúcich pracovných zmluvách 32 maturantov.Medzi maturantmi ide o 28 žiakov Strednej odbornej školy (SOŠ) Košice-Šaca a štyroch žiakov SOŠ železničná, z vysokoškolákov sú to hlavne študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity (FMMR TUKE) v Košiciach. TASR o tom v pondelok informoval hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.Podpis pracovných zmlúv je vyústením spolupráce medzi fabrikou a s partnerskými strednými odbornými školami a univerzitou. Končiacich stredoškolákov v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik si firma vybrala, pretože splnili predbežné podmienky na ponuku zmluvy o budúcej pracovnej zmluve - dosiahli priemer známok do 2,5 a do pracovného pomeru ich odporučil inštruktor odbornej praxe z oceliarní. Na riadne prijatie do pracovného pomeru budú ešte musieť úspešne absolvovať maturitné skúšky. V prípade vysokoškolákov ide o splnenie troch podmienok, a to odporúčanie mentora z firemného programu celoročná prax, úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia a absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky.Riaditeľa SOŠ Košice–Šaca Petra Smolnického teší, že až jedna tretina tohtoročných končiacich študentov si takto nachádza prácu. Prorektor TUKE Ervin Lumnitzer konštatoval, že vzájomná spolupráca je pre univerzitu prínosná aj z hľadiska potreby rozširovania praxí pre študentov, počas ktorých môžu už počas štúdia nadobúdať praktické skúsenosti z práce v priemysle.prihovoril sa budúcim hutníkom prezident U. S. Steel James E. Bruno.