Praxujúcich študentov nemusí zamestnávateľ nahlasovať do sociálky ani ak dostávajú odmenu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia, u ktorých budú v novom školskom roku praxovať žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, nemusia týchto študentov a žiakov prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne a ani za nich odvádzať poistné na sociálne poistenie.V tlačovej správe na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder . V tejto oblasti nemajú zamestnávatelia žiadne oznamovacie či iné povinnosti. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je v tejto súvislosti rozhodujúca, tvrdí hovorca poisťovne.Ak totiž žiak strednej školy vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca v sociálnom poistení. "Znamená to, že obdobie výkonu odbornej praxe sa im v budúcnosti nezarátava na dôchodkové účely," dodal Višváder.