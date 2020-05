Praženková musí sama zhodnotiť svoje pôsobenie v súdnej rade, Kolíková jej dá priestor

Súdna rada je zatiaľ kompletná

Zrejme bude nadsluhovať

21.5.2020 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce nechať predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej priestor na to, aby sama zhodnotila svoje pôsobenie vo funkcii. Ministerka to uviedla pre médiá v súvislosti s otázkou, či má šéfka súdnej rady jej dôveru.„Ja som sa stretla s pani predsedníčkou súdnej rady teraz v posledných dňoch. Dnes je súdna rada kompletná a ja chcem nechať priestor pani predsedníčke, aby to v prvom rade vyhodnotila ona sama," povedala Kolíková.Praženková podľa Kolíkovej určite vníma situáciu, ktorá v súdnej rade nastala zmenu jej zloženia. „Chcem jej ten priestor nechať," doplnila Kolíková. Praženková bola za šéfku Súdnej rady SR jej členmi zvolená v roku 2017.Pokiaľ ide o plánovanú výmenu na poste generálneho prokurátora, keďže Jaromírovi Čižnárovi končí jeho funkčné obdobie v polovici júla, podľa Kolíkovej je najskôr potrebné mať účinný zákon, na základe ktorého sa bude jeho nástupca vyberať.„Až od tohto momentu sa môžeme baviť, čo naozaj nastane ďalej," uviedla Kolíková s tým, že zámerom koalície je od nadobudnutia účinnosti nového zákona rozbehnúť procesy spojené s výberom nového generálneho prokurátora.Doplnila, že je nepravdepodobné, že riadny proces voľby aj s výsledkom sa stihne do 17. júla, keď Čižnárovi uplynie mandát. „Rátame s tým, že tu k určitému nadsluhovaniu dôjde," skonštatovala Kolíková.V roku 2021 by mal mandát uplynúť aj súčasnému šéfovi úradu špeciálnej prokuratúry Dušanovi Kováčikovi. Ten však už niekoľkokrát uviedol, že je možné, že vo funkcii skončí skôr.Kováčik bol v minulom volebnom období kritizovaný príslušníkmi vtedajšie opozície za nekonanie v rôznych medializovaných kauzách.Kolíková na margo Kováčika uviedla, že sa na tému jeho odchodu ani na iné prípadné témy spolu nebavili. „Ja som zo špeciálnym prokurátorom nemala žiadne stretnutie," dodala s tým, že takéto stretnutie neplánuje.