POZOR: Nákupy v Rakúsku? Bez negatívneho COVID testu na ne zabudnite

Slovensko udelilo od štvrtka (21. mája) výnimku z karantény i povinnosti absolvovať test na COVID-19 na maximálne 24-hodinovú návštevu Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka.





Vláda predĺžila kontroly na hraniciach do 26. júna

Otvorené hraničné priechody

"Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu," uviedla slovenská polícia na sociálnej sieti. Štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.Pred odchodom do zahraničia si však treba overiť aj situáciu, ktorá platí v krajine, do ktorej sa chystáte. Obľúbené nákupy za rakúskymi hranicami môžete absolvovať len s potvrdením o NEGATÍVNOM teste na COVID-19. "Osobitne dávame do pozornosti občanom, ktorí plánujú nákupy v Rakúsku, že v prípade kontroly na ich území platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na ochorenie covid-19," upozorňujú policajti na sociálnej sieti.Do Maďarska sa dostanú iba tí občania SR, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. "Občania, ktorí plánujú od štvrtka (21. 5.) vycestovať a vrátiť sa na Slovensko do 24 hodín v rámci novej všeobecnej výnimky, by si mali na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR preveriť, či budú vpustení na územie danej krajiny," apelujú policajti.Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach SR v rámci schengenského priestoru sa predlžuje do 26. júna. Vláda schválila ďalšie predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách od štvrtka 28. mája.Predlženie termínu naďalej súvisí s opatreniami prijímanými v súvislosti so znižovaním rizika šírenia nového koronavírusu. Súčasťou rozhodnutia je aj zoznam hraničných priechodov, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR, po dohode so susednými štátmi je však možné tento zoznam rozšíriť.Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica),Bratislava-Jarovce - Kittsee (stará cesta),Bratislava-Petržalka - Berg,Moravský Svätý Ján – Hohenau,Záhorská Ves - Angern an der March,Bratislava-Petržalka – Kittsee,Bratislava–Devínska Nová Ves – Marchegg.Bratislava-Čunovo - Rajka (diaľnica),Medveďov – Vámosszabadi,Komárno – Komárom,Štúrovo – Esztergom,Šahy – Parassapuszta,Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat,Šiatorská Bukovinka – Salgótarján,Kráľ – Bánréve,Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17),Milhosť – Tornyosnémeti (cesta R4),Hosťovce - Tornanádaska,Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný i železničný priechod).Čaňa – Hidasnémeti,Lenártovce – Bánréve,Fiľakovo – Somosköújfalu,Štúrovo – Szob,Komárno – KomáromRusovce – Rajka.Svrčinovec – Mosty u Jablunkova,Makov – Bílá-Bumbálka,Horné Srnie – Brumov-Bylnice,Drietoma – Starý Hrozenkov,Moravské Lieskové – Strání,Lysá pod Makytou – Střelná,Vrbovce – Velká nad Veličkou,Brodské – Břeclav (diaľnica),Holíč – Hodonín,Skalica – Sudoměřice (nová cesta)Čadca - Mosty u Jablunkova,Lúky pod Makytou - Horní Lideč,Horné Srnie - Vlársky průsmyk,Vrbovce - Velká nad VeličkouKúty – Lanžhot.Trstená – Chyžné,Vyšný Komárnik – BarwinekSkalité-Zwardoň.V prípade vzdušných hraníc ide o letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch, Sliači, Žiline, Prievidzi, Nitre a Jasnej.Zoznam sa rozširuje aj o riečne hranice - s Rakúskou republikou Bratislava - Hainburg a s Maďarskom Štúrovo – Esztergom a Komárno – Komárom.