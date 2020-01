Praženková: Navrátenie dôvery občanov v súdnictvo po kauze Threema bude veľkou výzvou

Viacero podozrivých sudcov a sudkýň

Špeciálny vyšetrovací tím Hmla

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pre súdnictvo bude v tomto roku najväčšou výzvou docieliť, aby mu občania dôverovali aspoň tak, ako pred zverejnením komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema. Pre agentúru SITA to uviedla v rozhovore predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková.Dôvera Slovákov v justíciu sa výrazne zhoršila po tom, ako bola počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka zaistená komunikácia Mariana K. Z nej vyplynulo možné páchanie závažnej trestnej činnosti, pričom sa prípady týkajú aj viacerých sudcov a sudkýň.„Medzi najväčšie výzvy pre súdnu radu bude patriť obnova dôvery verejnosti v súdnictvo aspoň na takú úroveň, na ktorej sme boli pred vypuknutím kauzy Threema, a následne aj prijatie opatrení na jej posilnenie a zvyšovanie,” uviedla Praženková. Súdna rada aj napriek slovám predsedníčky čakala niekoľko týždňov po zásahu polície voči sudcom, kým odporučila podať prvý podnet na dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Praženková argumentuje tým, že sa vyhodnocovali dôkazy a ako prvá z oprávnených sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní.Prvý návrh na disciplinárne konanie pri kauze Threema podal na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú jej niekdajší nadriadený, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Až po ňom prišiel návrh od Praženkovej.„Ako predsedníčka súdnej rady som ihneď po zverejnení informácií o zaistení mobilov niektorým sudcov požiadala generálnu prokuratúru o súčinnosť a poskytnutie oficiálnych informácií týkajúcich sa sudcov, ktoré by súdna rada mohla vyhodnocovať,” vysvetlila Praženková. V skupine je viacero podozrivých sudcov a sudkýň. Niektorí z nich si pozastavili výkon funkcie dobrovoľne, iní odišli z justície úplne.Pre údajnú komunikáciu s obžalovaným Marianom K. cez aplikáciu Threema odstúpila zo svojho postu štátnej tajomníčky spomínaná Jankovská. Tá už v súčasnosti čelí aj dvom disciplinárnym podnetom. Zo súdnictva úplne odišli napríklad Miriam Repáková či Vladimír Sklenka.Z postu člena súdnej rady odstúpil advokát Michal Mišík, ktorý právne zastupuje jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú. Tá rozhodovala civilný proces na Okresnom súde Bratislava V o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza.Výkon si pozastavil aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner, ktorý však obratom požiadal o zapísanie do Slovenskej advokátskej komory. Komisia súdnej rady odporučila svojim kolegom, aby podali disciplinárny podnet aj na Jankovskej sestru, sudkyňu Andreu Haitovú. Dôvodom sú klamlivé informácie, ktoré sa týkajú komunikácie z jej mobilného telefónu.Rozsiahle podozrenia v justícii rieši aj polícia, ktorá zriadila špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Hmla.