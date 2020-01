Ulice Teheránu zaplnili tisícky ľudí, prišli sa rozlúčiť so zabitým generálom Solejmáním

Plač ajatolláha Chameneího

Americký útok dronom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ulice iránskeho Teheránu zaplnili v pondelok tisícky ľudí, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s veliteľom elitných jednotiek Kuds iránskych Revolučných gárd Kásemom Solejmáním, ktorý zomrel minulý týždeň pri americkom útoku.Podľa iránskej štátnej televízie na smútočný obrad prišli milióny ľudí, ako však pripomína spravodajský portál BBC, tento údaj zatiaľ nie je overený. Smútiaci si so sebou priniesli fotografie zosnulého generála, plakali a niektorí kričali "smrť Amerike".Modlitby počas obradu viedol iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý tiež v jeden momente plakal. Pri Chameneím stáli iránsky prezident Hasan Rúhání, Solejmáního nástupca Esmáíl Káání a ďalší predstavitelia krajiny.Na obrad prekvapivo prišiel aj líder palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý sa vyjadril, že palestínske militantné skupiny budú nasledovať Solejmáního cestu a budú "konfrontovať sionistický projekt a americký vplyv".Pred trúchliacimi vystúpila aj Solejmáního dcéra Zeinab, ktorá pohrozila Spojeným štátom útokom. "Rodiny amerických vojakov v západnej Ázii budú tráviť svoje dni čakaním na smrť ich detí," povedala zatiaľ, čo ju dav povzbudzoval.Po pondelkovom obrade v Teheráne odvezú Solejmáního ostatky na ďalší obrad do mesta Qom, ktorý je jedným z centier šiitskeho islamu. Následne generála v utorok pochovajú v meste Kermán.Solejmáního zabil v piatok útok dronom v irackom Bagdade, ktorý nariadil americký prezident Donald Trump. Irán sa zaviazal, že sa za to "vážne pomstí" a v nedeľu odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015.Irackí poslanci zase v nedeľu v reakcii na udalosti prijali rezolúciu, v ktorej vyzývajú na odchod zahraničných vojakov z ich krajiny. Trump na vyhrážky Iránu o odplate pohrozil útokom na významné kultúrne miesta, Iraku zase hrozí prísnymi sankciami.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.