Pre 36 okresov je vydaná výstraha pred snežením, meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na horách

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia vydali. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno, v platnosti je od od 21. hodiny a silný vietor bude v daných okresoch pretrvávať aj v stredu 1. decembra.SHMÚ zároveň vydalv okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Levice, Banská Štiavnica, Nitra a Zlaté Moravce. Ďalej pre okresy Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Sneženie sa môže vyskytnúť aj v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice. Výstraha pred snežením potrvá od 13. hodiny až do stredy 1. decembra do 1. hodiny.platí pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Levice, Banská Štiavnica, Nitra a Zlaté Moravce. Ďalej pre okresy Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Piešťany, Myjava, Senica, Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytnúť aj v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice. Výstraha potrvá od 15. hodiny až do stredy 1. decembra do 8. hodiny.