Šéf Moderny: Súčasné vakcíny nemusia byť proti omikronu účinné

Existujúce vakcíny proti ochoreniu COVID-19 budú mať s novým variantom koronavírusu omikron problémy a vývoj nových účinných vakcín potrvá celé mesiace. Povedal to v utorok pre denník Financial Times generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stephane Bancel.





Vysoký počet mutácií na takzvanom "spike proteíne" – hrotovej bielkovine, ktorá omikronu pomáha napadnúť bunky ľudského organizmu – a rýchle šírenie tohto variantu v Juhoafrickej republike (JAR) podľa Bancela potvrdzujú, že súčasné vakcíny by si na budúci rok mohli vyžadovať zmeny.Údaje o účinnosti terajších vakcín budú podľa neho dostupné počas najbližších dvoch týždňov. Vedci však nie sú optimistickí, povedal Bancel v rozhovore zverejnenom v utorok.Odborníci sú podľa jeho slov znepokojení, pretože 32 z 50 mutácií nájdených na variante omikron sa nachádza na hrotovej bielkovine, ktorá sa v súčasných vakcínach využíva na vyvolanie imunitnej odozvy organizmu.Ministri zdravotníctva siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa v pondelok zhodli, že vysoká infekčnosť omikron variantu koronavírusu SARS-CoV-2 si vyžaduje "rýchly zásah", pripomínajú Financial Times.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) riziko spojené s variantom omikron označila za "veľmi vysoké".Zoznam krajín, v ktorých bol tento variant zistený, sa po prvých prípadoch odhalených v Juhoafrickej republike v novembri neustále rozrastá, najmä v Európe, čo viedlo mnohé štáty k pozastaveniu leteckého spojenia s juhoafrickým regiónom a k zavedeniu preventívnych obmedzení.