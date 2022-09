Pre 88 percent Slovákov je dôležité žiť v demokraticky riadenom štáte. Sme pod priemerom, ale Česi sú na tom ešte horšie

Spokojní však nie sme

Najdôležitejšie sú slobodné voľby

Na Slovensko sa to veľmi nevzťahuje

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pre 88 percent občanov Slovenska je dôležité žiť v demokraticky riadenej krajine. Vyplýva to z najnovších dát Európskej sociálnej sondy, ktoré na svojej webstránke zverejnila Slovenská akadémia vied (SAV). Priemerná hodnota odpovedí Slovákov a Sloveniek na otázku, aké dôležité je pre nich žiť v demokraticky riadenej krajine je však mierne pod priemerom desiatich zúčastnených krajín.V porovnaní so Slovákmi vyjadrili štatisticky nižšiu dôležitosť demokracie Česi. Naopak, vyššia bola u fínskych, estónskych a francúzskych respondentov. Pokiaľ ide o spokojnosť s fungovaním demokracie v krajine, slovenskí respondenti skončili na chvoste rebríčka, za nimi sa umiestnili len Bulhari a Chorváti.Slobodné a demokratické voľby označilo za najdôležitejšie pre demokraciu 30,7 percenta Slovákov a Sloveniek, pričom tento výrok sa podľa nich týka Slovenska. Temer 22 percent respondentov považuje za najdôležitejšie pre demokraciu, aby posledné slovo pri dôležitých politických záležitostiach mali občania, a to prostredníctvom referenda.Podľa temer 17 percent opýtaných je pre demokraciu najdôležitejšie, aby vláda chránila všetkých občanov pred chudobou, ale aj to, aby názory bežnej populácie prevažovali nad názormi politických elít. Rovnaké zaobchádzanie s každým zo strany súdov si zvolilo ako odpoveď najmenej respondentov (14,2 percenta).Podľa opýtaných sa uvedené tvrdenia skôr nevzťahujú na Slovensko, napríklad s výrokom o prevážení vôle bežných ľudí nad vôľou politickej elity nesúhlasilo 28 percent účastníkov. Viac ako 63 percent si však myslí i to, že ak sa názor vlády a ľudí líši, vláda by mala prispôsobiť svoje postupy tomu, čo si myslí väčšina ľudí.Podľa viac ako desiatich percent respondentov by mala vláda zotrvať pri svojich postupoch a 26,5 percenta si myslí, že to závisí od okolností.