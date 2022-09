Aj kamenné obchody bez vlastného e-shopu môžu ťažiť z rastúcej obľuby internetového nakupovania

26.9.2022 (Webnoviny.sk) -Zriadenie odberného miesta má pre kamenné obchody viacero výhod. Podľa kuriérskej spoločnosti DPD, ktorá prevádzkuje sieť odberných miest Pickup, si takýmto spôsobom obchodníci môžu jednoducho rozšíriť oblasť svojho podnikania a získajú nových zákazníkov. "Z našich skúseností vieme, že počet zákazníkov, ktorí navštívia obchod po zriadení odberného miesta Pickup sa zvýši v priemere približne o 15 percent," hovorí obchodná riaditeľka DPD na Slovensku, Andrea Szőllősová.Diverzifikácia služieb sa ukázala ako dobrá stratégia najmä počas obdobia pandémie. Menšie obchody, ktoré museli v období lockdownu ostať zatvorené, mali možnosť fungovať ako výdajné miesta. Obchodník pritom nie je obmedzený iba na spoluprácu s jednou doručovateľskou službou. "Ak má priestor a možnosti, môže u seba zriadiť odberné miesto aj pre viacero kuriérskych spoločností, DPD netrvá na žiadnej exkluzivite a spolupracujúce prevádzky nijak neobmedzuje v ďalšom rozvoji ich podnikania. Zriadenie odberného miesta je pre podnikateľa zaujímavá možnosť diverzifikácie príjmov," vysvetľuje Andrea Szőllősová. Z mnohých menších prevádzok, napríklad na sídliskách, sa aj vďaka tomu stali obľúbené miesta, ktoré pravidelne navštevujú ľudia z okolia.Kuriérska spoločnosť DPD spolupracuje so stovkami obchodov na celom Slovensku a naďalej oslovuje vhodné prevádzky. "Obchodníci, ktorí sa zapoja do našej siete sú pre nás partnermi. Spolupracujeme s nimi dlhodobo, bez skrytých podmienok alebo pokút tak, aby boli spokojní všetci zúčastnení, " hovorí Andrea Szőllősová. Zapojiť sa do siete odberných miest Pickup pritom vôbec nie je náročné. DPD poskytne potrebný softvér, zaškolenie priamo na mieste a pravidelnú podporu. Lokálny obchod tak môže popri ponuke vlastného tovaru slúžiť ľuďom zo širšieho okolia aj ako výdajné miesto pre ich zásielky.Podľa prieskumu E-shopper barometer využíva doručenie objednaného tovaru do odberných miest až 41 percent pravidelných zákazníkov internetových obchodov. Po doručovaní na domácu adresu je to v súčasnosti druhý najobľúbenejší spôsob, akým si ľudia na Slovensku vyzdvihujú tovar z internetových obchodov.Tento spôsob preberania zásielok využívajú napríklad ľudia, ktorí sa nechcú viazať na príchod kuriéra, ale objednávku si chcú vyzdvihnúť v čase a na mieste, ktoré im najviac vyhovuje. Odberné miesta tiež pravidelne využívajú zákazníci, ktorým sa zmení program a plánovaný čas príchodu kuriéra im nevyhovuje. Zásielku si presmerujú napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie myDPD Informačný servis