Pre americké sankcie voči Iránu by ropa mohla zdražieť nad 100 dolárov za barel

NEW YORK 28. septembra - Americké sankcie voči Iránu by mohli podľa analytikov posunúť ceny ropy nad úroveň 100 USD za barel. "Neochota 25 ropných štátov ohlásiť úmysel zvýšiť ťažbu v snahe o nahradenie iránskej ropy vytvorila veľmi napätú bilanciu ponuky a dopytu pre štvrtý kvartál tohto roka," uviedol Tamas Varga, analytik PVM Oil Associates."V dôsledku toho sa teraz hovorí, že ropa Brent dosiahne v tomto roku úroveň 100 USD za barel," dodal. Informuje o tom portál cnbc.com.Niektorí analytici očakávajú, že po nadobudnutí platnosti amerických sankcií sa z trhu stratí približne 500 tis. barelov ropy denne, ale iní varovali, že v nadchádzajúcich mesiacoch by sa dodávky mohli zmenšiť až o 2 mil. barelov denne.Počas tohto leta Irán vyvážal zhruba 2,7 mil. barelov denne, čo sa rovná takmer trom percentám dennej globálnej spotreby, dodáva cnbc.com.