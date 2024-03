Preßburger Klezmer Band sa predstaví s Koncertom pre dva hlasy

Stálica world music, kapela Preßburger Klezmer Band, si pre bratislavské publikum aj tento rok pripravila jarný koncert s priliehavým pomenovaním Koncert pre dva hlasy. "Klezmeráci" vystúpia 21. marca v bratislavskom V klube. TASR o tom informoval PR manažér Robert Pospiš.





Ako napovedá sám názov, okrem samotnej kapely sa predstavia aj speváci Marta Potančoková a Juraj Adamuščin. Tí sa predstavia nielen v duetoch, ale aj samostatne, to všetko v najkrajších jidiš šlágroch tak, ako ich mala možnosť poznať tiež Bratislava - v jidiš Preßburg alebo Prešborik - v predvojnovom období. Hra bratislavských klezmerov bola už vtedy v Prešporku známa a pochvalne sa o nich vyjadril aj svetoznámy hudobný skladateľ Ferenc Liszt.Vizitkou kapely je deväť CD albumov a dve LP platne, prestížne ocenenie Radio_Head Award. Očarila divákov na stovkách koncertov nielen na Slovensku, ale aj v desiatkach európskych krajín a zámorí. Koncert bude plný toho najkrajšieho z jidiš piesní v podaní dvoch krásnych hlasov.Nie každý vie, že táto dnes už legendárna kapela začala amatérskym muzicírovaním. Stalo sa to v roku 1995, a tak sa bratislavskí klezmeri pomaly, ale iste, blížia k 30 rokom od svojho založenia. Ešte predtým sa však začiatkom tohto mája predstavia prvýkrát v histórii kapely prestížnym koncertom v New Yorku. Spolu s frontmanom slávnych The Klezmatics Frankom Londonom vystúpia v priestoroch Bohemian National Hall.