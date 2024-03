Spoznali sme laureátov Krištáľového krídla za rok 2023

Organizátori ocenili osobnosti v desiatich kategóriách a odovzdali Mimoriadnu cenu.

Úvod podujatia patril baletu Slovenského národného divadla a predstaveniu Carmina Burana. S príchodom Marianny Ďurianovej, Karin Haydu, Danky Bartekovej a Richarda Lintnera, ktorí slávnostný večer moderovali, sa začalo samotné odovzdávanie ocenení. Prvou laureátkou sa stala v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie Jana Oľhová, ktorá si ocenenie prevzala z rúk riaditeľa SND Mateja Drličku. Jana Oľhová patrí medzi najvýraznejšie a najlepšie herečky svojej generácie – v divadle, vo filmoch a v seriáloch. V roku 2023 zaujala vo filme Moc a divadelných inscenáciách Malé ženy a Koncert na želanie.

„Byť riaditeľkou nie je pozícia, je to obrovský záväzok. Je to tá najkrajšia a najťažšia práca na svete. Som rada, že ju môžem robiť. Nie je to len práca, ale aj poslanie,“ povedala laureátka Krištáľového krídla za rok 2023 v kategórii Filantropia, Alexandra Hovancová, riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, ktorého súčasťou je Centrum pre deti a rodiny pre ťažko postihnuté deti a Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. „Schopnosť filantropov žiť a napĺňať svoj život skutočnými ľudskými hodnotami, založenými na jednoduchých princípoch k úcte, k rodine, k vzdelaniu a práci,“ povedal pred odovzdaním ocenenia Ivan Peller, konateľ spoločnosti Nubium.

Laureátom v kategórii Publicistika a literatúra sa stal autor myšlienky, vydavateľ a sponzor viacdielnej reprezentatívnej publikácie Dejiny sebavedomia, Peter Kršák. Krištáľové krídlo prevzal z rúk generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. „Peniaze majú zmysel len vtedy, keď majú dušu. Inak sú to len nuly za jednotkou,“ hovorieva čerstvý laureát. Publikácia Dejiny sebavedomia vznikala dvanásť rokov, obsahuje vyše osemsto osobností zo stredoeurópskeho regiónu.

Svoju štvrtú nomináciu na Krištáľové krídlo v kategórii Hudba premenil Martin Valihora tento rok aj na ocenenie. „To najcennejšie, čo v našej krajine máme, sú talentovaní ľudia. Túto cenu by som symbolicky venoval tvorcom a umelcom, ktorí s otvoreným srdcom milujú to, čo robia,“ povedal Martin Valihora, ktorý si cenu prevzal z rúk generálneho riaditeľa TA3 Jána Svobodu.

Kategória Výtvarné umenie za rok 2023 spojila umelcov, ktorí nás prinútia myslieť, analyzovať a hľadať v ich umení svoj vlastný naratív. Výkonný riaditeľ spoločnosti DXC Technology, Martin Peluha, odovzdal Krištáľové krídlo za rok 2023 Ašotovi Haasovi. Vizuálny umelec sa venuje širokej škále výtvarnej tvorby od dizajnu, sochárstva, sklárstva, výtvarníctva cez maľbu až grafiku. V oblasti umeleckého skla predstavuje špičku kvality, individuálneho prístupu a rozmanitosti k svojej tvorbe. „Snažím sa diváka zaujať vizuálom, ktorý má šokovať a vyvolať v ňom takú zvedavosť. Najviac mi dáva energiu to, keď vidím, že to človeka vykoľají z bežného života a dáva mu to nejakú emóciu,“ povedal laureát.

Práca tohtoročných nominovaných v kategórii Medicína a veda zasiahla zásadným spôsobom do medicíny alebo vedy a posunula ju ďalej. Laureát Krištáľového krídla za rok 2023, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, je poprednou osobnosťou slovenskej medicíny v oblasti endokrinológie a osteológie. Je hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia a mienkotvornou osobnosťou pri koncepcii endokrinológie, osteológie a vnútorného lekárstva na Slovensku. Angažuje sa pri zavádzaní nových najmodernejších modalít diagnostiky a liečby interných chorôb. Ocenenie si prevzal z rúk prezidenta spoločnosti Matador group Štefana Rosinu mladšieho.

Generálny riaditeľ spoločnosti Gevorkyan zaoberajúcej sa vývojom a výrobou súčiastok metódou práškovej metalurgie, Artur Gevorkyan si Krištáľové krídlo za rok 2023 v kategórii Hospodárstvo prevzal z rúk predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa poisťovne Kooperatíva a laureáta Krištáľového krádla Vladimíra Bakeša. „Je to veľmi symbolické,“ povedal pri preberaní ocenenia Artur Gevorkyan a pokračoval: „Chcem sa poďakovať každému, kto počas tridsiatich rokov to po mojom boku odmakal. Stáli pri mne ľudia, ktorí dodnes robia vo firme a robia aj ich deti. Toto ocenenie je o tom, že firma vyrastala z nuly, bez ničoho. Bola to strašná drina a je to ocenenie ľudskosti, ktorú sme priniesli do priemyslu. Hospodárstvo musí byť aj ľudské.“

Za jedinečnými nápadmi v kategórii Inovácia a startupy sú často roky až desaťročia úsilia, pádov a veľa nezlomnosti. Stratégiou na úspech je v prípade tejto kategórie najmä tvrdá práca. Dušan Guľáš, konateľ spoločnosti RESPECT Slovakia, odovzdal Krištáľové krídlo za rok 2023 v tejto kategórii Jurajovi Masárovi a Veronike Kolejakovej, zakladateľom spoločnosti Better Stack. „Zakladateľom sa dostáva veľa pozornosti. Mali by sme poďakovať každému šikovnému človeku, ktorý odíde z bezpečnej práce vo veľkej technologickej korporácii a skúša urobiť niečo nové v malom technologickom tíme, aj keď je to omnoho viac roboty. Prial by som slovenským startupom globálne ambície od prvého dňa,“ povedal v dokrútke Juraj Masár.

Krištáľové krídlo za rok 2023 v kategórii Hudba prevzala populárna skupina HEX. Slovenská pop-rocková skupina, ktorá je na scéne už viac ako 30 rokov a ich hity ako Vetroň, Nikdy nebolo lepšie, Keď sme sami, či Piatok podvečer zľudoveli. Ich najnovší album a tour s názvom „Kde je tu láska?“ získal výborný ohlas v médiách a u fanúšikov. Ocenenie skupine HEX odovzdala Anna Ölvecká, riaditeľka marketingu spoločnosti Nay. „Svet potrebuje rozmýšľať v kontexte lásky,“ povedal v dokrútke gitarista Martin Fefe Žúži a pri preberaní doplnil: „Veríme, že táto spoločnosť sa vyberie na cestu vzájomného porozumenia a lásky.“

V desiatej kategórii Šport odovzdal Krištáľové krídlo laureátovi minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Dušan Keketi. Náš najúspešnejší plochodrážnik získal bronzový titul majstra sveta za sezónu 2023 v seriáli majstrovstiev sveta – najprestížnejšom podujatí na plochej dráhe a stal sa tak historicky prvým a doteraz aj jediným Slovák v Speedway Grand Prix. V sobotu večer sa stal Martin Vaculík aj laureátom Krištáľového krídla. „Je treba makať, aby výsledky boli čo najlepšie. Teraz som plný rôznych emócií. Je to pre mňa veľká pocta,“ povedal pri preberaní ocenenia.

Večerom sprevádzali aj hudobní hostia. Ako prvý odpremiéroval na televíznej obrazovke svoju novú skladbu Sám spevák Adam Pavlovčin, nominovaný v kategórii Populárna hudba. Ten spoločne s Barborou Hazuchovou zaspieval aj legendárnu skladbu Voda, čo ma drží nad vodou z pera geniálneho a jedinečného Vaša Patejdla. Počas nej si všetci zaspomínali na osobnosti, ktoré nás v roku 2023 navždy opustili. Česká skupina Mirai divákov potešila skladbou Tenkrát.

Vrcholom sobotňajšieho galavečera bolo odovzdanie Mimoriadnej ceny Marike Gombitovej. Tá po prvýkrát na televíznej obrazovke zaspievala svoju novú skladbu Fantóm srdca. „Milá Marika, veľmi ťažko sa mi opisuje, čo pre mňa znamená byť tu s vami na jednom pódiu a odovzdať vám Mimoriadnu cenu Krištáľového krídla,“ povedala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala a pokračovala: „Zosobňujete všetko, čo je v živote dôležité. Dávate ľuďom lásku, nádej, a pritom ukazujete silu a nezlomnosť. Svojou hudbou už niekoľkým generáciám prinášate radosť a pozitívnu energiu. Ste jednou z tých osobností, ktorú každá krajina potrebuje, ste vzorom a pozitívnym príkladom pre ostatných.“

„Vážení hostia, milí priatelia. Som nesmierne vďačná za túto chvíľu. Cena, ktorú držím v rukách, nie je len cenou za môj osobný úspech. Je výsledkom úsilia všetkých ľudí, ktorí ma podporovali a ktorí mi verili počas môjho hudobného putovania,“ povedala laureátka Krištáľového krídla Marika Gombitová.

Predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s.d. a predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Ján Bilinský zhodnotil 27. ročník nasledovne: „Bol to veľmi silný ročník a nakoniec aj dojímavý. Každá spoločnosť, ktorá má podieľ na Krištáľovom krídle, chce podporovať tento projekt. Aj dnešok dokázal, že vysiela jednoznačne pozitívny signál do celého Slovenska.“

Laureáti 27. ročníka Krištáľového krídla za rok 2023

Divadlo a audiovizuálne umenie: Jana Oľhová

Filantropia: Alexandra Hovancová

Publicistika a literatúra: Peter Kršák

Hudba: Martin Valihora

Výtvarné umenie: Ašot Haas

Medicína a veda: Juraj Payer

Hospodárstvo: Artur Gevorkyan

Inovácie a startupy: Juraj Masár a Veronika Kolejaková

Populárna hudba: HEX

Šport: Martin Vaculík

Mimoriadna cena: