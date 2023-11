Preßburger Klezmer BIG Band – nokh a mol!

Zdroj:

24.11.2023 (SITA.sk) - Stálica (nielen domácej) world music - Preßburger Klezmer Band napriek takmer 30-ročnej existencii stále prekvapuje novými zaujímavými projektmi. Kapela, ktorej vizitkou je deväť CD albumov a dve "elpéčka", prestížne ocenenie Radio_head Award, očarila divákov na stovkách koncertov nielen u nás doma, ale aj v desiatkach európskych krajín a zámorí, prichádza opäť raz s niečím špeciálnym. Aj keď len prednedávnom prezentovala nový CD/LP album Korene / Roots (ktorý aktuálne boduje v prestížnom rebríčku World Music Charts Europe), nezaháľa a opäť prináša niečo osobité, ako to už naznačuje veľavravný názov nového projektu – Preßburger Klezmer BIG Band s podtitulom nokh a mol! (ešte raz!).Napriek tomu, že klezmer – ľudovú hudbu východných Židov (Aškenázov) - pôvodne predstavovali malé zoskupenia potulných muzikantov, postupne, aj vďaka masovej emigrácii Židov do Ameriky, nadobudla iný ráz. Jednoducho pôsobiaci hudobníci sa postupne transformovali do noblesných tanečných orchestrov, v americkom prostredí bigbandov podobných slávnym džezovým ansámblom. Svedčia o tom napokon stovky nahrávok na šelakových platniach, z ktorých čerpali inšpiráciu v svojich slávnych kompozíciách aj takí velikáni ako Benny Goodman a George Gershwin.Prešporskí klezmeráci, ako ich familiárne volajú, už dlhšie koketovali s väčším nástrojovým obsadením. Od kapely, ktorá spolupracovala aj s nositeľmi Grammy ako trúbkarom Frankom Londonom a spevákom Lorinom Sklambergom z dnes už legendárnych The Klezmatics, alebo vynikajúcim anglickým klarinetistom Merlinom Shepherdom, tak nebolo žiadnym prekvapením, že sa rozhodla rozšíriť svoje rady o dychovú sekciu a pripraviť riadne "našľapaný" program. O tom, že to takto skutočne funguje, sa mohli presvedčiť diváci už na dvoch koncertných turné.Málokto vie, že táto dnes už legendárna kapela, začala amatérskym muzicírovaním. Stalo sa to v roku 1995, a tak sa bratislavskí klezmeri pomaly, ale iste, blížia neuveriteľným 30 rokom od svojho založenia.Napriek tomu, nemožno cítiť, že by kapela zo svojho entuziazmu pre klezmer muziku ubrala. Skôr naopak. Preßburger Klezmer BIG Band vás svojou vášňou a energiou hneď dvihne zo stoličiek a vyzve do tanca.Kedy a kde?05.11.2023 19.00 hod. Štúrovo, Mestské kultúrne stredisko29.11.2023 19.00 hod. Bratislava, Pistoriho palác08.12.2023 20.00 hod. Prievidza, Regionálne kultúrne centrum 09.12.2023 20.00 hod. Rožňava, Kultúrne centrum Kláštor19.12.2023 18.00 hod. Galanta, Mestské kultúrne strediskoProjekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, grantového programu Nadácie mesta Bratislavy a SOZA.SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION / TRADITIONInformačný servis