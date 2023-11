Najväčší ľadovec na svete sa po vyše tridsiatich rokoch dal opäť do pohybu, môže byť problémom aj prínosom

Sovieti tam mali výskumnú stanicu

Skončí v Západnom príhone

25.11.2023 (SITA.sk) - Najväčší ľadovec na svete je po viac ako 30 rokoch znova v pohybe. Ľadovec A23a sa odtrhol od Antarktídy v roku 1986, ale rýchlo uviazol vo Weddellovom mori a v podstate sa z neho stal ľadový ostrov.Uplynulý rok však už plával veľkou rýchlosťou a teraz smeruje mimo antarktické vody, informuje spravodajský portál BBC.Ľadovec A23a má takmer 4-tisíc kilometrov štvorcových, čiže je dvojnásobne väčší ako napríklad región Veľký Londýn, a ľad je hrubý 400 metrov.Bol súčasťou ľadového šelfu Filchnera-Ronneovej a v čase, keď sa odtrhol na ňom bola sovietska výskumná stanica.Moskva aj vyslala expedíciu na odstránenie zariadenia zo základne Družnaja 1 v obave, že sa stratí. Ale ľadovec sa nepohol ďaleko od pobrežia a napokon uviazol na dne Weddellovho mora."Pýtal som sa na to niekoľkých kolegov a zaujímalo ma, či existuje nejaká možná zmena teploty vody v šelfe, ktorá by to mohla vyvolať, ale konsenzus je, že práve prišiel čas," vyjadril sa pre BBC Andrew Fleming z Britského antarktického výskumného inštitútu (BAS).„Bol uzemnený od roku 1986, ale nakoniec sa zmenšil dostatočne na to, aby stratil priľnavosť a začal sa pohybovať. Prvý pohyb som zbadal už v roku 2020," povedal.Ako väčšina ľadovcov vo Weddellovom sektore, aj A23a takmer určite skončí v morskom prúde Západný príhon, ktorý ho posunie smerom k južnému Atlantickému oceánu. V súčasnosti prechádza okolo severného cípu Antarktického polostrova.Vedci budú progres ľadovca úzko sledovať. Mohol by sa zastaviť pri ostrove Južná Georgia, kde by mohol spôsobiť problémy pre milióny tuleňov, tučniakov a ďalších morských vtákov, ktoré tam hniezdia.Mohol by totiž narušiť bežné cesty zvierat na hľadanie potravy a zabrániť im v správnom kŕmení mláďat.Zároveň by však mohol predstavovať prínos. Keď sa tieto veľké ľadovce topia, uvoľňujú minerálny prach, ktorý sa dostal do ľadu, keď sa trel o skalné dno Antarktídy.Tento prach je zdrojom živín pre organizmy, ktoré tvoria základ oceánskych potravinových reťazcov.