Pre Chorvátov má bronz z majstrovstiev sveta cenu zlata. Z Kataru odchádzame ako víťazi, vyhlásil Luka Modrič

Najemotívnejší moment

Modrič poobjímal spoluhráčov

Maročania môžu byť hrdí

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Luka Modrič priviedol chorvátske národné mužstvo k ďalšej medaile na futbalových majstrovstvách sveta.Kým pred štyrmi rokmi v Rusko to bolo striebro po finálovej prehre s Francúzmi (2:4), tentoraz „Vatreni“ pod taktovkou 37-ročného kapitána zakončili šampionát v Katare víťazne, keď v sobotňajšom dueli o 3. miesto zvíťazili nad Maročanmi 2:1.Rovnakým výsledkom triumfovali v zápase o bronz aj pred 24 rokmi pri premiérovej účasti na MS vo Francúzsku, keď sa vtedajšie hviezdne mužstvo točilo predovšetkým okolo kanoniera Davora Šukera.Vtedy Chorváti získali cenné kovy po víťazstve nad Holanďami. „Pre nás to znamená, akoby sme vyhrali zlato,“ povedal tréner chorvátskeho mužstva Zlatko Dalič „Toto sú chvíle, pre ktoré žijeme, pracujeme, trénujeme... Toto je pre nás najemotívnejší moment majstrovstiev sveta, dnešný zápas a víťazstvo,“ dodal.Keď zaznel záverečný hvizd, spomenutý Modrič, ktorého na MS 2018 vyhlásili za najlepšieho hráča a neskôr získal prestížnu Zlatú loptu, pochválil spoluhráčov a všetkých poobjímal.„Táto medaila je veľmi dôležitá pre nás, pre mňa, pre moju krajinu, pre Chorvátsko ako národný tím. Touto medailou potvrdzujeme, že Chorvátsko hrá dôležitú úlohu vo svete futbalu. Z Kataru odchádzame ako víťazi,“ povedal hráč španielskeho Realu Madrid.Bezprostredne po stretnutí nevedel povedať, aká bude jeho ďalšia futbalová budúcnosť súvisiaca s národným tímom. „Teraz je to krok za krokom. Pokračujeme minimálne do Ligy národov a potom uvidíme,“ povedal Modrič.Maročania, ktorí sa stali prvým africkým aj arabským mužstvom v semifinále MS, zakončili turnaj dvomi prehrami. Po stretnutí o bronz neskrývali sklamanie, no ich kouč Walid Regragui tvrdí, že majú byť na čo hrdí.„Samozrejme, že sme sklamaní, ale keď sa zajtra zobudíme, uvedomíme si, koľko sme toho dosiahli. Na začiatku bola naša šanca na víťazstvo na MS na úrovni 0,01 percenta a podarilo sa nám postúpiť do semifinále. A to sme hrali proti niektorým futbalovým veľmociam,“ poznamenal Regragui, ktorý k marockému tímu prišiel len koncom augusta.Keby mu vtedy niekto povedal, že zo severoafrickým mužstvom prenikne medzi štyri najlepšie tímy sveta, neveril by mu. Tvrdí, že má radosť, že dosiahnutým úspechom pomohol potešiť ľudí v Maroku a Afrike.„Pre mňa futbal znamená, že ľudia a najmä deti vďaka nemu môžu snívať. Znamená to pre mňa viac ako víťazstvo na majstrovstvách sveta,“ zakončil marocký tréner.