Pre demoláciu starého mosta bola 15 hodín uzavretá česká diaľnica

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. októbra (TASR) - Stavbári zbúrali v noci na nedeľu starý most na 14. kilometri diaľnice D4 pri obci Řitka v stredných Čechách, ktorý bol už od apríla z dôvodu havarijného stavu uzavretý, píše webová stránka televíznej stanice Nova.V čase demolácie musela byť diaľnica úplne uzatvorená. Robotníci pracovali na odstraňovaní mosta od soboty predpoludnia, avšak most spadol až večer po 23.00 h.Premávka na diaľnici bola obnovená v oboch smeroch jedným jazdným pruhom až v nedeľu dopoludnia; obchvat viedol po okolitých cestných komunikáciách tretej triedy, vysvetľuje spravodajský server tn.nova.cz.Stav mosta bol zlý už dlhší čas a počítalo sa s jeho rekonštrukciou. Avšak na to, že je v havarijnom stave, sa došlo až náhodou pri mimoriadnej prehliadke. V apríli bol preto úplne uzavretý.Na mieste teraz vznikne úplne nový most, ktorý by mal byť hotový budúci rok v máji, približuje televízia Nova.Diaľnica D4 vedie z Prahy juhozápadným smerom. Jej trasa sleduje približne trasu stredovekej obchodnej Zlatej cesty (Goldener Steig), ktorá v niekoľkých vetvách spojovala Čechy s Podunajskom a dopravovala sa po nej napríklad aj soľ z rakúskych soľných baní.