Zoltán A. by chcel vypovedať aj o korupcii ministrov, tvrdí R.Kvasnica

Bratislava 20. októbra (TASR) - Sprostredkovateľ vraždy Kuciaka a Kušnírovej Zoltán A. by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády. V nedeľu o tom informoval Denník N s odvolaním sa na právnika Romana Kvasnicu, ktorý v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zastupuje Zlaticu Kušnírovú.Kvasnica tvrdí, že Zoltán A. to naznačil v piatok (18. 10.) na Úrade špeciálnej prokuratúry, keď sa s prokurátorom dohadoval na vine a treste v kauze vraždy novinára Kuciaka.uviedol Kvasnica pre Denník N. Zoltána A. k tomu v piatok nevypočuli s odôvodnením, že sa to netýka vraždy.Mená spomínaných ministrov Kvasnica zatiaľ nechce zverejniť. Myslí si však, že prípad by mal vyšetrovať Peter Juhás, ktorý vyšetril aj vraždu Jána Kuciaka.