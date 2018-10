Pre detské kardiocentrum sme spolu vybehali 7000 EUR. Ďakujeme

Beháme pre srdce – Srdcová päťka pre deti 2018 Foto: Behame pre srdce Foto: Behame pre srdce

Bratislava 19. októbra (OTS) - V amfiteátri v Rači sa na 0. ročníku charitatívneho behu Beháme pre srdce – Srdcová päťka pre deti 2018 stretli športovci aj nešportovci, aby pomohli deťom s ochorením srdca. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 7000 EUR. Ďalších 5000 EUR venoval Nadácii detského kardiocentra náš mediálny partner Rádio Európa 2. Dokopy tak poputuje pre kardiocentrum 12.000 EUR. Peniaze poslúžia na kúpu špecializovaných prístrojov na vyšetrenie detských pacientov.Nedeľa nám priala v každom ohľade. Slnečné a teplé predpoludnie prilákalo do areálu amfiteátra okolo tisícky ľudí. Na samotný beh sa zaregistrovalo takmer 500 bežcov z nich sa na štart postavilo 345. Športovci bežali 5 km Knižkovou dolinou. Veľmi srdečná a prajná atmosféra prevládala aj na trati, ktorá bola tento rok mimoriadne náročná. Bežci sa navzájom povzbudzovali. Prví, poslední, nehrali sme sa na rekordérov. Každý z nás bol víťaz aj ten čo dobehol, aj ten čo do cieľa dokráčal.Tí čo sa neodhodlali obuť si tenisky, mohli prispieť formou dobrovoľného príspevku v jednotlivých stánkoch s občerstvením. Za ľubovoľný príspevok si mohli vyhotoviť spomienkovú fotografiu cez Fotomat.Charitatívny beh sprevádzal bohatý sprievodný program za účasti umelcov ako Ema Drobná, Dominika Mirgová, Veronika Strapková, Lea Daniš, Kali, Bekym, Fučo. Na trati sme si mohli zmerať sily so Sajfom, ktorý bol ambásadorom a tvárou charitatívneho behu Beháme pre srdce.Celý organizačný tím na čele s Luciou Medveďovou a malým – veľkým Olinom, ďakuje. Verili sme a nesklamali sme sa. Ste ľudia so srdcom na správnom mieste.Na záver nemôžeme opomenúť našich partnerov, ktorí nám poskytli zázemie a prostriedky na to, aby sa toto podujatie vôbec mohlo uskutočniť.Ďakujeme