V Holíči spojili Hubertovu jazdu s výlovom rybníka

Na archívnej snímke dno vypusteného zámockého rybníka v Holíči. Foto: TASR/Martin Palkovič Na archívnej snímke dno vypusteného zámockého rybníka v Holíči. Foto: TASR/Martin Palkovič

Holíč/Kopčany 19. októbra (TASR) – V sobotu 20. októbra sa uskutoční Hubertova jazda, ktorá odštartuje o 10.30 h v Kopčanoch a cieľ bude na zámku v Holíči. TASR informoval spoluorganizátor podujatia Stanislav Matulík.Podujatie každoročne uzatvára jazdeckú sezónu a aktéri poďakujú za dobré športové a spoločenské úspechy. "Prvú Hubertovu jazdu v regióne sme organizovali v roku 1974 v Holíči. V Kopčanoch sme začali organizovať Hubertove jazdy od roku 2001, kedy sme postupne presťahovali Jazdecký oddiel do zrekonštruovaného žrebčína v Kopčanoch," uviedol Matulík.Hubertova jazda je neodmysliteľnou tradíciou každej chovateľskej alebo športovej organizácie, zaoberajúcej sa chovom koní. "Akciou sa vzdáva hold patrónovi poľovníkov Hubertovi a je to v podstate hon na líšku. Tú predstavuje jazdec, ktorý má na sebe líščí chvost. Posledných osem rokov sa na organizácii Hubertovej jazdy podieľajú v našom regióne Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany, mesto Holíč a obec Kopčany," doplnil organizátor podujatia.Sprievodným programom je už druhýkrát aj výlov rybníka pri Holíčskom zámku. "Na podujatí sa každý rok aktívne zúčastňuje od 40 do 70 koní a jazdcov a päť historických kočov," doplnil Matulík.