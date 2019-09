Pre diaľničnú križovatku D2 vypísali tender na projektovú dokumentáciu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Malacky 30. septembra (TASR) – Príprava diaľničnej križovatky D2-Rohožník, ktorá má odkloniť nákladnú dopravu z obývanej časti Malaciek sa posúva do fázy projektovej dokumentácie. Verejné obstarávanie na vypracovanie materiálu pre územné a stavebné konanie vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "Potom, ako projekt križovatky prešiel dlhým a náročným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, je to druhý podstatný krok vpred,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III. triedy cez zastavané územie mesta, ako aj popri areáli nemocnice na ulici Duklianskych hrdinov.vysvetľuje NDS v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.Záujemcovia o spracovanie projektovej dokumentácie môžu predložiť ponuky do 17. októbra, predpokladaná hodnota zákazky je 670.000 eur bez DPH.doplnil k téme primátor Malaciek.