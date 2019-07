Pre generáciu 50 plus sú čoraz potrebnejší psychológovia a poradcovia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Veková kategória ľudí nad 40 rokov, no častejšie starších ako 50 rokov, dostáva výpovede zo zamestnania, kde títo ľudia väčšinou dlhodobo pôsobili. Ich ďalšie uplatnenie sa na trhu práce je čoraz komplikovanejšie.uviedla to pre TASR prezidentka Slovenskej komory psychológov (SKP) Eva Klimová.Dôležitú úlohu v spomenutých situáciách zohrávajú pracovní psychológovia.približuje prezidentka SKP. Negatívny dosah na psychickú pohodu má podľa Klimovej dlhodobá sebaľútosť, uzatváranie sa, "vyplakávanie" pred kamarátmi a sťažovanie sa na všetkých, ktorí situáciu človeka spôsobili.vysvetlila ďalej Klimová.Za podstatnú v tomto smere sa považuje podpora vnútorných zdrojov človeka prostredníctvom poradenstva, terapie, koučingu, zážitkových metód a podobne. To je často používané, najmä ak sa človeku dlhšie nedarí nájsť prácu.uzavrela Klimová.