M. Beňová: Extrémisti neovládli politiku EÚ

Na archívnej snímke europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Štrasburg 2. júla (TASR) - Prvé plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu - v zložení, ktoré odzrkadľuje výsledky májových eurovolieb - sa začalo v utorok dopoludnia. Pre poslancov, ktorí ukončili svoj doterajší mandát v zákonodarnom zbore EÚ, to bol moment rozlúčky s ich doterajším pracoviskom a pre novozvolených poslancov premiéra v inštitúcii, kde budú svoje krajiny a politické strany zastupovať najbližších päť rokov.Eduard Kukan zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) patrí medzi tých, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojimi kolegami a zablahoželať veľa úspechov novozvoleným poslancom. Kukan pripomenul, že ukončil svoje desaťročné pôsobenie v inštitúcii, kde bol po dve volebné obdobia členom Výboru pre zahraničné veci a bol aj predsedom parlamentnej delegácie pre západný Balkán a neskôr delegácie pre Srbsko.skonštatoval Kukan.Pre slovenskú europoslankyňu Moniku Beňovú (Smer-SD), ktorá patrí do skupiny európskych socialistov (S&D), začal v utorok plynúť v poradí už štvrtý mandát a v deviatom zložení europarlamentu bude jeho služobne najskúsenejším členom zo Slovenska.Upozornila, že z hľadiska nového zloženia Európskeho parlamentu je nepochybne dôležité, že populisti a extrémisti majú aj napriek svojim arogantným predvolebným vyhláseniam a veľkolepým plánom ďaleko k tomu, aby ovládali európsku politiku.uviedla.Podľa jej slov doterajšia dlhodobá spolupráca dvoch najväčších frakcií v EP, ľudovcov a socialistov, mohla prinášať aj istú mieru únavy z európskej politiky, lebo si vyžadovala značné kompromisy, čo zároveň stieralo rozdiely medzi pravicou a ľavicou.opísala situáciu, ktorá čaká členov nového europarlamentu.Priznala, že nové päťročné legislatívne obdobie prináša so sebou množstvo výziev, na ktorých riešení sa bude europarlament intenzívne podieľať. Spresnila, že pôjde napríklad o dokončenie procesu brexitu, diskusie o posilňovaní sociálnej spravodlivosti a rýchlejšieho vyrovnávania rozdielov medzi členskými krajinami Únie, nastavenia európskeho rozpočtu, spoločnej obrannej politiky či efektívnejšej ochrany životného prostredia.Slovensko bude mať do odchodu Spojeného kráľovstva 13 europoslancov, z toho je 11 "nováčikov". Po brexite, ktorý je naplánovaný na 31. októbra tohto roku, slovenskú delegáciu v EP posilní aj Miriam Lexmann (KDH).