Pre korupciu zatkli v Rusku bývalého námestníka ministra obrany Dmitrija Bulgakova

Logistické zlyhania

Čistky v armáde

27.7.2024 (SITA.sk) - Ruské úrady zatkli bývalého námestníka ministra obrany a obvinili ho z korupcie. Dmitrija Bulgakova , ktorý bol takmer 15 rokov do septembra 2022 námestníkom pre vojenskú logistiku, zadržala Federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok a vzala ho do väzby v moskovskom väzení Lefortovo.Informuje o tom na svojej webstránke denník The Guardian.Bulgakov, ktorý je držiteľom niekoľkých popredných vojenských a civilných ocenení vrátane vyznamenania Hrdina Ruskej federácie, bol široko obviňovaný z logistických zlyhaní ruskej armády na začiatku invázie na Ukrajinu.V dôsledku nich boli vojaci vážne nedostatočne zásobovaní a postup ruských síl stagnoval.Zatknutie Bulgakova je najnovšie zo série takýchto incidentov v rámci pretrvávajúcich čistiek vo vrcholových orgánoch ruskej armády.Pozorovatelia tieto zmeny vnímajú najmä ako pokus vodcu Vladimira Putina o zníženie korupcie na ministerstve obrany a zefektívnenie vojenskej výroby kľúčovej pre dlhú vojnu proti Ukrajine.