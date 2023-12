Pre nedostatok financií sú ohrozené viaceré oblasti služieb v meste Košice, tvrdí primátor

Viacero opatrení už počas roka

Krízový režim oficiálne od decembra

5.12.2023 (SITA.sk) - Pre nedostatok financií sú ohrozené viaceré oblasti služieb v meste Košice. Na tlačovej besede to uviedol košický primátor Jaroslav Polaček Dodal, že ide napríklad o kosenie v meste či prevádzku električkovej rýchlodráhy do U. S. Steelu Dopad to podľa neho môže mať i na oblasť bezpečnosti, vzhľadom na to, že Mestská polícia prestane obsadzovať uvoľnené pracovné miesta.Opatrenia sa pripravujú aj v školskej oblasti, primátor spomenul i odmeny pre poslancov. Poznamenal, že ani zvýšenie daní a poplatkov nebude postačovať a bude nutné urobiť nepopulárne opatrenia.Polaček tiež uviedol, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. decembera by mali byť poslancom predložené okruhy opatrení, na ktorých momentálne pracuje mestský magistrát. Košice sú momentálne v situácii, kedy i pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok chýba približne 44 miliónov na to, aby bol vyrovnaný.Košice podľa Polačeka už vykonali počas roka viacero opatrení. Zdôraznil, že od roku 2019 prišlo mesto o 115 miliónov eur, a to v dôsledku výpadkov vo viacerých oblastiach, ako sú podielové dane, poplatky za odpad a podobne.Zároveň mestu pribudli i výdavky. Stúpli napríklad výdavky na mzdy v školstve, zároveň má mesto vyššie výdavky na energie. Polaček zdôraznil, že Košice z podielových daní na jednu osobu dostavajú menej peňazí než Bratislava či Prešov.Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop doplnil primátora tým, že krízové opatrenia sú zavádzané dlhodobo, hoci krízový režim sa oficiálne začal na začiatku decembra. Ide o opatrenia súvisiace s prevádzkou a službami, napríklad v oblasti odpadov, hromadnej dopravy v meste, ale aj úprave komunikácií.Na magistráte napríklad neobsadzujú uvoľnené pracovné miesta. Čop tiež uviedol, že nevyriešenie situácie s nedostatkom prostriedkov by mohlo mať za následok zastavenie podpory kultúry, športu, prevádzky športových zariadení, ale aj zlučovanie tried v materských školách, obmedzenia v školských kluboch detí i činnosti umeleckých škôl.Znamenať by to mohlo aj menej prostriedkov pre bytový podnik či obmedzenie služieb súvisiacich s odpadom.mmmmPrezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček , ktorý bol na tlačovej besede tiež prítomný, uviedol, že chýbajúce peniaze nie sú chybou primátora, ale nesystémového fungovania štátu a siahania na prostriedky samospráv.Dodal, že samosprávy už dlhodobo poukazovali na neudržateľnosť systému financovania samospráv. K tomu sa pridali pandémia koronavírusu energetická kríza , ale aj opatrenia vlády.Riešenie finančnej situácie vníma Rybníček aj v škrtoch vo výdavkoch, no zároveň považuje za potrebu udržať určitú úroveň služieb pre občanov, a na to je podľa neho potrebné i zvyšovanie daní a poplatkov. Zdôraznil, že schvaľovanie mestského rozpočtu je najvyššou kompetenciu mestského zastupiteľstva.Je toho názoru, že ak košickí poslanci neschvália zvýšenie daní a poplatkov, bude mestu hroziť nielen provizórium, ale pravdepodobne i nútená správa. Zdôraznil, že nechce strašiť.