Zníženie príspevku pre RTVS vychádza z koaličnej dohody, priblížila ministerka Šimkovičová

Možné dofinancovania RTVS

Pôvodne 0,17 percenta HDP

5.12.2023 (SITA.sk) - Zníženie príspevku pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) o päť stotín z 0,17 na 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) vychádza z koaličnej dohody a je jedným z konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií.Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), podľa ktorej takéto zníženie prezentuje výšku skutočných výdavkov predchádzajúcich období.Ako ďalej zdôraznila, vládou schválenú výšku HDP vníma ako neoptimálnu pre zabezpečenie pohodlného chodu RTVS.„Preto som medzi kolegami vo vláde presadila, aby do zákona bolo doplnené slovo najmenej 0,12 percenta z HDP, čo rezortu kultúry umožňuje dofinancovanie RTVS v prípade preukázanej potreby v nasledujúcom roku," vysvetlila Šimkovičová. Dodala, že chce hľadať ďalšie vhodné formy financovania verejnoprávnych médií.„Jednou z možností je znovuotvorenie dofinancovania RTVS formou takzvanej zmluvy so štátom, alebo napríklad zvýšením podielu RTVS na reklamnom koláči v rámci mediálneho trhu. Tieto modely dofinancovania RTVS budem riešiť počas rokovaní s ministerstvom financií v roku 2024," dodala ministerka kultúry.Nové financovanie RTVS založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu začiatkom leta schválil parlament a podpísala ho prezidentka Zuzana Čaputová . Odvíja sa od vyprodukovaného HDP a nemal by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií . Jeho výška bola pôvodne stanovená na 0,17 percenta HDP v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch. Nová vláda 4. decembra schválila návrh zákona, ktorým plánuje schválenú výšku príspevku znížiť na minimálne 0,12 percenta HDP. Predmetný návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.