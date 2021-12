Pre neodôvodnené vymazanie z obchodného registra sa na ministerstvo spravodlivosti obrátilo asi 150 firiem

vymazanie

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na Ministerstvo spravodlivosti SR sa pre nedôvodnéz Obchodného registra SR obrátilo približne 150 subjektov.Rezort minulý týždeň vyzval firmy, ktoré sa domnievajú, že v registri po „čistení" mali ostať, aby ho kontaktovali. Čas mali do 3. decembra.Medzispoločnosťami, ktoré reagovali na výzvu, je približne 30 subjektov s inými problémami, ktoré sú podľa zákona dôvodom pre ich zrušenie.„Napriek značne nízkemu počtu spoločností, ktoré zareagovali, že v dôsledku nedodržania povinností boliz obchodného registra, analyzujeme naďalej závažnosť následkov z toho pre nich plynúcich," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva Peter Bubla.Aj na základe doplňujúcich informácií pritom podľa neho rezort v nasledovných dňoch zváži, či je z jeho strany v tejto veci potrebný osobitný postup.Ako upozornilo ministerstvo, čistenie obchodného registra je dôležité najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v registri.Tieto tretie osoby sa tak podľa neho môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť.Zároveň sa môžu spoľahnúť aj na to, že obchodujú s relevantným partnermi, teda so spoločnosťami, ktoré sú na obchodovanie oprávnené.