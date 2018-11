Pre nesúhlas s dohodou o brexite odstúpil minister pre Severné Írsko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. novembra (TASR) - Zo svojej funkcie vo štvrtok odstúpil britský minister pre Severné Írsko Shailesh Vara. Dôvodom jeho odstúpenia je nesúhlas so znením predbežnej dohody o vystúpení Británie z Európskej únie. Informovala on tom spravodajská televízia Sky News.V liste adresovanom britskej premiérke Therese Mayovej minister pre Severné Írsko uviedol, že sa nevie stotožniť so znením dohody o brexite.dodal Vara.V súvislosti s dohodou o brexite už zo svojich funkcií odstúpilo päť ministrov britského kabinetu.Kabinet premiérky Theresy Mayovej v stredu večer schválil 585-stranovú predbežnú dohodu o odchode Británie z EÚ. Dohodu teraz bude analyzovať 27 členských štátov EÚ, ktorých predstavitelia sa 25. novembra stretnú na mimoriadnom summite o brexite. Následne bude o dohode hlasovať britský parlament.