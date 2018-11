J. Powell: Americká ekonomika je silná

Na archívnej snímke Jerome Powell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. novembra (TASR) - Americká ekonomika je silná, ale v budúcom roku môže čeliť "vetrom", keďže strážcovia meny zvažujú, ako rýchlo a do akej miery budú zvyšovať úrokové sadzby. Vyhlásil to v stredu (14. 11.) Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému (Fed), ktorá v USA plní úlohu centrálnej banky.povedal Powell počas zasadnutia Fed v Dallase, kde odpovedal na otázky. Dodal, že cieľom centrálnej banky je "rozšíriť zotavovanie a expanziu ekonomiky a udržať mieru nezamestnanosti a inflácie na nízkej úrovni".Výhľad americkej ekonomiky je vo všeobecnosti optimistický, Powell však poukázal na možné problémy, ktoré môžu priniesť spomalenia hospodárskeho rastu v zahraničí a znižovanie fiškálnych stimulov.Zvyšovanie sadzieb Fed sa už začína viazať na niektoré segmenty hospodárstva, ako sú napríklad podmienky bývania a finančné podmienky. Pracovný trh je však zdravý a inflácia dosahuje 2-percentný cieľ Fed.Ekonomika USA v 3. štvrťroku vzrástla o 3,5 % aj vďaka silným spotrebiteľským výdavkov a najnižšej nezamestnanosti od roku 1969.povedal Powell.Americkí centrálni bankári presadzujú politiku postupnosti, pričom v tomto roku zvýšili úrokové sadzby trikrát a v nasledujúcom mesiaci sa očakáva ich štvrté zvýšenie. To však vyvolalo hnev prezidenta Donalda Trumpa, ktorý kritizoval Fed za zvýšenie sadzieb.Powell v tejto súvislosti vyhlásil, že Fed sa zaviazal slúžiť verejnosti, a to profesionálnym spôsobom, pri ktorom čo najjasnejšie vysvetľuje, čo robí a prečo to robí.Zároveň bagatelizoval nedávne turbulencie na akciových trhoch v októbri, najväčšie od roku 2011. A dodal, že pohyb cien akcií je len jedným z mnohých faktorov, ktoré Fed zohľadňuje.