Pre novovznikajúcu vládu sú najdôležitejšie princípy, Remišová mala konflikt s Kollárom

7.3.2020 - Najdôležitejšie budú pre novú vládu princípy. Zhodli sa na tom v relácii Sobotné dialógy z dielne RTVS zástupcovia strán, ktoré v súčasnosti rokujú o zostavení nového kabinetu. Témou boli aj personálne nominácie na ministerstvá či zahraničnopolitická orientácia Slovenska. Budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) zdôraznil, že prioritou bude otvorené vládnutie, teda všetky zmluvy, ktoré nebude potrebné utajovať, budú verejne dostupné.Richard Sulík (SaS) má zatiaľ z rokovaní dobrý pocit, šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár s ním súhlasí. Transparentnosť je dôležitá podľa Veroniky Remišovej aj pre stranu Za ľudí.„Chceme otvorené vládnutie, transparentné, aby si mohli občania skontrolovať, ako sú využívané ich peniaze. Podľa mňa smerujeme k dohode, všetky posty sú otvorené a keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ uviedol v relácii Matovič. Predseda SaS Richard Sulík sa domnieva, že najskôr sa dohodne koalícia na nominantoch a až následne na konkrétnych opatreniach. „Najskôr je potrebné poznať nominantov, ktorí budú následne tvoriť na odbornej úrovni program,“ povedal Sulík.Boris Kollár je za to, aby vláda fungovala na otvorenej úrovni. „Súhlasíme. Je potrebné, aby občania mohli vidieť, kam idú ich vlastné peniaze,“ ozrejmil Kollár. Rovnaké princípy požaduje aj strana Za ľudí. „Pred nami je ešte nejaká cesta, kde si musíme viacero vecí vydiskutovať. Na jej konci verím, že spravíme dobrú a úspešnú vládu. Pre nás je dôležité pevné zahraničnopolitické ukotvenie, transparentnosť,“ uviedla Veronika Remišová.Práve Remišová sa dostala do menšieho konfliktu s Borisom Kollárom pri téme spolupráce so zahraničnými politickými stranami. Prekáža jej, že Kollárove hnutie spolupracuje s pochybnými politikmi v zahraničí. „Nechcem vystupovať z Európskej únie, ani Severoatlantickej aliancie, ale nikto mi nebude hovoriť, v akej frakcii máme byť,“ povedal Kollár na margo výčitky, že jeho hnutie spolupracuje s Marine Le Penovou z Francúzska či Matteom Salvinim z Talianska.Salvini aj Le Penová bývajú označovaní za krajne pravicových politikov a populistov. Matovič so Sulíkom k téme uviedli, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska na západ nebude spochybňovaná a Kollárove hnutie môže spolupracovať s kým chce. „Boris Kollár nie je Andrej Danko. Sme súčasťou EÚ aj NATO a tak to aj zostane,“ uzavrel Matovič.