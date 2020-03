Trnava chce dostať bicykel do každej rodiny, mesto vyhlásilo charitatívnu zbierku

Zberné miesto v obchodnom dome

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava v spolupráci s obchodným centrom na Ulici Ferka Urbánka a partnermi organizuje charitatívnu zbierku Bicykel do každej rodiny. Prispieť do nej môže od 16. marca do 9. apríla každý, kto vlastní starší alebo nepoužívaný bicykel, a chcel by ho darovať rodinám, ktoré si kúpu nemôžu dovoliť. Vítané sú aj kolobežky alebo trojkolky.Zberné miesto na darované bicykle bude podľa informácií hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej na prízemí obchodného centra Max na Ulici Ferka Urbánka v pracovných dňoch od 15:00 do 20:00 a počas víkendov od 10:00 do 18:00. Po skončení zbierky organizátori vyberú rodiny, do ktorých darované veci poputujú. Ešte predtým prejdú revíziou; do funkčného stavu ich zrenovuje partnerská spoločnosť. K novým majiteľom sa tak dostanú ešte pred začiatkom letnej sezóny, kedy ich budú môcť naplno využiť.Cieľom projektu je podporiť voľnočasové a športové aktivity aj pre sociálne slabšie rodiny. Mesto Trnava práve v tomto roku nesie titul Európske mesto športu.„Projekt Bicykel do každej rodiny nás veľmi oslovil a preto nad ním mesto Trnava prevzalo záštitu. Našou úlohou je zodpovedný výber rodín, ktoré si vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu nemôžu dovoliť kúpiť bicykel pre každého jej člena. Verím, že práve týmto projektom spoločne prispejeme k podpore pohybovej gramotnosti detí a rovnako aj k tomu, aby rodičia so svojimi deťmi trávili voľný čas aktívne,“ povedala viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.Trnava sa v ostatných rokoch stáva mestom priateľským k cyklistom. Každý rok pribúdajú nové cyklochodníky, začiatkom tohto roku pri železničnej stanici radnica sprístupnila parkovací dom pre bicykle. Dobre sa v meste rozbehol aj systém zdieľaných elektrických bicyklov, vlani si ich registrovaní užívatelia vypožičali viac ako storisíckrát.