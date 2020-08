Pre obavy z koronavírusu zakotvila v prístave ďalšia nórska loď, na palube viezla chorého Dána

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Výletné plavidlo so 123 cestujúcimi a 85-člennou posádkou v stredu zakotvilo v nórskom prístave Bodö. Nikto však nesmel odísť, keďže dánskeho pasažiera, ktorý z neho medzičasom vystúpil, vo vlasti pozitívne testovali na koronavírus "Berieme túto situáciu veľmi vážne," povedala nórskej televíznej stanici NRK primátorka spomenutého mesta Ida Pinnerödová a dodala, že príslušné orgány diskutovali s tamojším inštitútom verejného zdravia, či by okrem posádky nemali testovať aj zvyšných cestujúcich na palube SeaDream 1.Majiteľ lode si v oficiálnom vyhlásení úprimne zaželal, aby v jej priestoroch nediagnostikovali ochorenie COVID-19, pričom zdôraznil, že aktuálne nemá informácie o žiadnych nakazených medzi posádkou a cestujúcimi. Uvedený infikovaný občan Dánska nemal počas plavby žiadne príznaky. Domov odcestoval 2. augusta z Tromsö, kde sa v rovnaký deň začala nová plavba smerom na juh popri nórskom pobreží.Medzičasom sa počet prípadov COVID-19 na inej výletnej lodi MS Roald Amundsen zvýšil na 44. Po prepuknutí nákazy spoločnosť Hurtigruten, ktorá ju vlastní a prevádzkuje, pozastavila všetky plavby. Keďže táto loď sa často využíva ako miestny trajekt, existujú obavy, že vírus mohli z paluby zaniesť do miestnych komunít cestujúci, ktorí vystúpili v priebehu trasy.