Trestné stíhanie v kauze Národného futbalového štadióna sa môže ešte rozšíriť, pripúšťa polícia

Obzvlášť závažný zločin

Konanie môže mať trestnoprávne následky

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Trestné stíhanie vo veci Národného futbalového štadióna (NFŠ) sa môže rozšíriť aj o ďalšie trestné činy. Túto možnosť pripustila Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.Trestné stíhanie v súvislosti s kauzou NFŠ začal vyšetrovateľ 30. júla, a to pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.Premiér Igor Matovič OĽaNO ) spolu s podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým Sme rodina ) už skôr oznámili verejnosti, že zmluvy so štátom z rokov 2013 a 2016 sú neplatné.Výsledkom je trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Na základe hĺbkovej analýzy sa zistilo, že zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013 aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016 sú od ich vzniku neplatné a nevyvolávajú žiadne právne následky a plnenie.„Po preštudovaní množstva materiálov sme dospeli k názoru, že konanie môže mať trestnoprávne následky, a preto som odporučil vláde podať trestné oznámenie. Máme odôvodnené podozrenie, že pri tomto projekte mohlo dôjsť k naplneniu znakov niektorých skutkových podstát trestných činov - porušovanie právomoci pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ďalej sa vecou budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní a dúfame, že sa tejto úlohy zhostia so cťou,“ povedal Holý na tlačovej besede 15. júla 2020.Keďže sú zmluvy neplatné, štát neodkúpi štadión a vyzve spoločnosť NFŠ, a. s. na vrátanie dotácie vo výške 27,2 milióna eur a ďalších 91 miliónov eur, ktoré mali byť vyplatené, nedostane.„Nemôžeme na základe absolútne neplatných zmlúv vykonať akúkoľvek transakciu a už vôbec nie v takom objeme,“ dodal Holý.